Marea Rosa pinta varias ciudades en Veracruz

La movilización de la Marea Rosa pintó varias ciudades del estado de Veracruz, registrándose la mayor concentración en Xalapa, la capital, frente al Palacio de Gobierno, donde se escuchó el reclamo en defensa de la democracia.

En el estado de Veracruz también hubo manifestaciones por la “Marea Rosa” en diversas ciudades como Tuxpan, Poza Rica, Veracruz- Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Coatepec, Perote y Coatzacoalcos, es decir, en las regiones norte, centro y sur de la entidad.

En el caso de Xalapa, miles de personas con sombrillas rosas y la Bandera Mexicana marcharon del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” al Palacio de Gobierno para manifestarse en el primer cuadro de la capital.

La gente se concentró afuera del recinto cultural y desde las diez de la mañana salió el contingente, caminando sobre la calle Manuel Ávila Camacho. Las calles del centro histórico de Xalapa se pintaron de rosa con lonas a favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

“¡Fuera Morena!”, gritaron una y otra vez estas personas durante su recorrido, donde también llevaban pancartas con diversos mensajes, como: “mexicanos al grito por la democracia, la libertad y la justicia”.

Diversas organizaciones civiles participaron en esta movilización que fue la más numerosa en el estado de Veracruz, donde también se observó a familias completas que caminaron por las calles de Xalapa vestidos de color rosa.

También participaron algunas candidatas y candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, que confirmaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las personas llevaban varias lonas con las siglas del Frente Cívico Nacional, cuyos integrantes han promovido diversas movilizaciones como Marea Rosa y también en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

También había contingentes de jóvenes con batucadas y otros con atuendos de jarochas que ondeaban la Bandera Mexicana, pues su manifestación supuestamente es en defensa de la nación.

De acuerdo con la candidata en la segunda fórmula al Senado de la República, Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, es importante defender la democracia, el Estado de Derecho y la división de poderes en México.

Además, criticó al gobierno actual por su autoritarismo y falta de respeto a la diversidad de opiniones, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a votar en las elecciones del 2 de junio para cambiar el rumbo del país hacia un futuro más justo y democrático.

Hipólito Deschamps cuenta las agresiones que ha recibido por parte del PAN / FOTO: JUAN DAVID CASTILLA

El candidato a la gubernatura, Hipólito Deschamps Espino Barros, denunció que el Partido Acción Nacional (PAN) estuvo convocando a la marcha Marea Rosa y por ello consideró que no se trató de una movilización ciudadana.

En conferencia de prensa, en el centro de Xalapa, personas que participaban en la marcha de Marea Rosa gritaron a Polo Deschamps y a las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) que lo acompañaban que son unos “esquiroles”, “cómplices” y “paleros”.

Esas personas, quienes también han participado en manifestaciones en defensa del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral (INE) intentaron boicotear la conferencia de prensa del candidato a la gubernatura, frente al parque Benito Juárez.

“Señor Polo buenas tardes, ¿ya vio sus números internos, ustedes pueden juntar esta cantidad de gente? Y una pregunta, ¿por qué en el debate pasado, que se habló de la seguridad y de cómo las fiscalías someten a la gente, no defendió a la exjueza Angélica Sánchez, que es su candidata? Me quedó a deber en eso”, cuestionó Monserrat de Alba, quien interrumpió la conferencia de prensa y se retiró sin escuchar la respuesta del candidato.

Polo Deschamps indicó que se ha incrementado el discurso de violencia ejercido por parte de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El candidato de Movimiento Ciudadano destacó que sigue recibiendo correos del PAN y en uno de los mensajes lo invitaron a sumarse a la marcha de la Marea Rosa este domingo 19 de mayo.

“La verdad es que ahorita, porque ahora sí que vinimos a la boca del lobo, me siguen llegando correos, por ejemplo, del PAN, porque obviamente no me han quitado de su base de datos, y de repente me invitan. Entonces, yo les puedo mostrar el mail, es más, a ver si aquí lo tengo, en donde están invitando a que vaya a esta movilización. Entonces, estamos obviamente, es como si llegara, pues, un candidato del PRIAN a un evento que tal vez organizó Movimiento Ciudadano. Seguramente habrá militantes que se sientan agredidos por esto, pero simplemente es un evento democrático, así como yo estoy dando una rueda de prensa, y yo quiero que siga habiendo libertad de expresión en todo el estado de Veracruz”, añadió.