Claudia Sheinbaum: a 200 años de República me corresponderá ser la primera mujer presidenta de México

Mediante su cuenta de "X", Claudia Sheinbaum, recordó que en este 2024 se celebrará el aniversario 200 de la República con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria y resaltó que en ese lapso de tiempo le va a corresponder ser la primera mujer presidenta del país.

La exjefa de Gobierno destacó que desde los 15 años ha participado en la lucha por los derechos del pueblo, la democracia, libertades, educación gratuita, justicia social, entre otras cuestiones.

"A lo largo de mi vida me he sumado a varias causas y luchas. Me sume al movimiento de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por motivos políticos. Me sume a la lucha de los estudiantes para que la universidad no fuera un privilegio". expresó Claudia Sheinbaum.

Recuerda su integración a Morena

En el video, Claudia Sheinbaum recordó que también se sumó al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente del país, quien fundó Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para comenzar un proyecto de transformación en todo el territorio mexicano.

En ese sentido, indicó que al ser parte de los próximos comicios del 2 de junio le corresponderá sumar a más personas que quieran ser parte de la transformación para construir una sociedad más justa e incluyente.

Los candidatos se preparan para la recta final de las campañas Foto: Archivo

A pocas semanas que se lleve a cabo las elecciones, la abandera de Morena se mantiene activada en redes sociales para recordar los logros de la Cuarta Transformación en todo el país, así como la fecha de la elección para que todos los mexicanos salgan a ejercer su derecho.