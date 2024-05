Claudia Sheinbaum resalta que la coordinación entre Federal y Estatal es importante

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó en un encuentro con empresarios y empresarias en Jalisco que el tema de la inseguridad en algunos estados fue derivado de la falta de coordinación entre el poder Federal y Estatal.

“Parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el gobierno Federal y el gobierno Estatal. Y la coordinación es fundamental, porque primero hay que entender los Gabinetes de Seguridad. La Seguridad en un tema diario, no es que tengamos una política y llegamos a un punto donde ya encontramos un equilibrio y ya nos amor a dormir a nuestra casa”, mencionó la abanderada de Morena.

Asimismo, indicó que el tema de seguridad es un tema que requiere atención permanente, por lo que resaltó que los Gabinetes de Seguridad son esenciales en el país por la periodicidad del tema.

México necesita más seguridad: Claudia Sheinbaum

Para combatir la delincuencia en México, Claudia Sheinbaum resaltó que era importante trabajar en más seguridad, por lo que indicó que de ganar la presidencia de México su modelos de seguridad se basará en dos ejes principales.

“El primero: Atención a las causas. Ninguna política de seguridad está completa si no piensa en las y los jóvenes de nuestro país. Necesariamente, la educación, el acceso a la cultura, al deporte, al empleo va a permitir que las y los jóvenes de México no se acerquen a ningún grupo delictivo y tenemos que seguir insistiendo e invirtiendo ahí. Y la otra parte tiene que ver con la Cero Impunidad. En México, para alcanzar todavía disminución de los índices de impunidad, tiene que ver, no solamente con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que lo vamos a hacer, su vínculo con las policías estatales, pero con las Fiscalías y el Poder Judicial”, mencionó la ex jefa de Gobierno de la CDMX.