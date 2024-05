Claudia Sheinbaum: La oposición no entiende que la gran transformación es la revolución de las conciencias

La oposición no entiende la revolución de las conciencias que se llevó a cabo en México, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Como parte de las actividades del día 73 de campaña, la morenista realizó una gira por el Estado de México y en el municipio de Tecámac reiteró que hubo cambios en la forma de gobernar con la llegada de la Cuarta Transformación al poder.

Sigue leyendo:

Sheinbaum propone proyectos coordinados con CDMX para atender agua, transporte y seguridad en Edomex

Claudia Sheinbaum anuncia apoyo en proyectos de transporte público en Texcoco

"No entienden que no entienden"

"Los opositores no acaban de entender cómo es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tanta aceptación del pueblo de México. Todavía no entienden, como lo decíamos hace tiempo, no entienden que no entienden que en México ocurrió una gran transformación.

"No solamente en la forma de gobernar, no solamente en la separación del poder económico del poder político, sino que la gran transformación ha sido en la conciencia del pueblo de México, lo que llamamos la revolución de las conciencias", afirmó en el campo de futbol, en la manzana 006.

La poseedora del bastón de mando de la Cuarta Transformaciòn señaló que los cambios en la actual administración son palpables.

Se compromete a hacer equipo con Delfina Gómez

Sheinbaum acusó que en el Estado de México el PRI se sirvió "con la cuchara grande" por décadas.

El Estado de México es el estado que gobernó tantos años el PRI, se sirvieron con la cuchara grande del Estado de México, a la población le dejaron prácticamente nada. Llegaron a comprar votos el día de la elección y después se olvidaban del pueblo mexiquense por eso vamos a hacer equipo como la maestra Delfina Gómez y con todas y todos los presidentes municipales.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como miembros del movimiento de la Cuarta Transformación la acompañaron.