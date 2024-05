Se suma Mauricio Vila a la campaña a la gubernatura de Renán Barrera

El gobernador con licencia Mauricio Vila Dosal participó en su primer evento proselitista en la actual campaña electoral en Yucatán para manifestar su respaldo al candidato a la gubernatura, Renán Barrera Concha, y a la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

Se trató de un evento multitudinario para festejar el Día de la Madre en la explanada de San Roque, en el sur de la ciudad, justo en donde hace un par de días realizó su mitin la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Vila Dosal, quien tuvo que solicitar licencia como gobernador tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque es candidato plurinominal del PAN para una senaduría, expresó que se ha sumado a la campaña para apoyar y darle su confianza a ambos panistas.

“Yo confío en que Renán continuará lo que estamos haciendo, yo creo que no sólo lo van a continuar, lo va hacer todavía mejor de lo que lo hicimos nosotros, lo sé porque lo conozco desde hace más de 25 años, lo he visto trabajar como alcalde de Mérida, nos ha tocado juntos tomar decisiones difíciles, salir a dar la cara, hacer lo que no siempre es popular, pero que es lo correcto”, sostuvo.

Da Vila Dosal espaldarazo a candidata a la alcaldía de Mérida

De igual manera, el político yucateco declaró que le confía a Cecilia Patrón el futuro de Mérida porque conoce la ciudad mejor que nadie y porque, cuando fue alcalde, ella trabajó como directora de Desarrollo Social para llevar apoyos a todos lados.

“Por eso vine a apoyarles y decirles que tienen mi confianza, porque hoy tenemos que escoger entre dos cosas: los que dicen que hay que empezar de cero, que nada lo que hacemos funcionó y que hay que volver a empezar, y los que decimos que hemos avanzado con resultados, que falta por hacer y hay que continuar lo que estamos haciendo”, señaló.

Vila Dosal remarcó que en las próximas elecciones se debe elegir entre dos propuestas políticas claras. Foto: X / Mauricio Vila

Durante su mensaje, Vila Dosal retomó la controversia en torno a las declaraciones de la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, sobre el nuevo sistema de transporte Va y Ven, precisando que los modernos autobuses llegarán a todas las colonias, a pesar de que hay quienes quieren que regresen los camiones de los “Picapiedra”.

El gobernador con licencia manifestó su confianza en que sus correligionarios sigan con sus proyectos. Foto: X / Mauricio Vila

En el evento, Renán Barrera declaró que Vila Dosal es un activo que se suma a la campaña y sostuvo que lo apoyó desde el día uno como gobernador, durante el tiempo que fue alcalde. En ese sentido, prometió que le brindará el mismo apoyo a Cecilia Patrón.

En su turno, la candidata a la alcaldía hizo un llamado a sus simpatizantes a salir a votar el 2 de junio a favor del proyecto que cuidará a Mérida como si fuera una madre, para no permitir que llegue la violencia.