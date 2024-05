Declara Sheinbaum que corresponde a la fiscalía indagar sobre contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, se mantuvo en sus señalamientos hacia su contrincante Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD.

"Le llamamos corrupta porque es corrupta y la mejor muestra son los contratos que ella acepta cada vez que ha sido funcionaria pública", aseguró en conferencia de prensa desde Zihuatanejo, Guerrero.

En el día 62 de campaña, Claudia Sheinbaum explicó que en el primer debate presidencial exhibió contratos de las empresas de Gálvez cuando fue Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo y después como Senadora.

Incluso señaló que como legisladora de la Cámara Alta, la panista simuló una invitación restringida, para que sus dos empresas participaran por un contrato "y eso es ilegal, según las normativas en la materia".

Al ser cuestionada sobre si se debe indagar a Xóchitl Gálvez por estas prácticas, Sheinbaum respondió que a ella solo le corresponde exhibir esas prácticas.

"No me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las Fiscalías y no me corresponde a mí, lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima Presidenta es denunciar en este momento lo que representa esa opción política".