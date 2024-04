Llevaremos a Coyoacán a un nivel más de desarrollo: Giovani Gutiérrez

Vamos a llevar a Coyoaca´n al siguiente nivel de desarrollo y por ello redoblaremos los trabajos y vamos a reforzar las obras con una administracio´n eficiente, anuncio´ Giovani Gutie´rrez Aguilar, candidato de la Coalicio´n Va X la Ciudad de Me´xico, para la alcaldi´a Coyoaca´n.

Este martes el aspirante a la demarcacio´n camino´ las calles de la colonia Ajusco en donde pidio´ la confianza de la ciudadani´a a partir de lo hecho en la demarcacio´n durante dos an~os y medio en donde Coyoaca´n, dijo, fue sacado del so´tano y al di´a de hoy ocupa los primeros lugares en diversos rubros.

Sigue leyendo:

Santiago Taboada responde a Sheinbaum tras mencionar el "cártel inmobiliario" en debate presidencial

Coyoacán es una alcaldía de éxito, por eso vamos a ganar: Giovani Gutiérrez

El candidato de la Coalicio´n Va X la Ciudad de Me´xico dijo que eso se debe a que, desde el inicio de la administracio´n que encabezo´ por dos an~os y medio, se hizo el compromiso de no improvisar, de trabajar con profesionalismo y los resultados, an~adio´, esta´n ahi´.

“Te dijimos, que no i´bamos a improvisar, que i´bamos a planear, que no veni´amos a jugar, que veni´amos a entregarnos, que no veni´amos a participar en un gobierno ‘a ver que´ pasaba’, sino que i´bamos a poner pasio´n, porque camina´bamos las calles de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de las unidades habitacionales y eso estamos haciendo”, comento´.