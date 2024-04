León Krauze declara ganadora del debate presidencial a Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de X, León Krauze, periodista mexicano, calificó como ganadora del primer debate presidencial a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia y destacó su accionar frente a los cuestionamientos de los moderadores.

El comunicador señaló que una de las encomiendas de la candidata de Morena era cuidar su ventaja, ya que era consideraba una de las punteras en la mayoría de las encuestas. Y tras finalizar con el primer debate, consideró que se logró dicho objetivo.

Además, recalcó que Claudia Sheinbaum no cayó en ninguna provocación por parte de los otros candidatos y utilizó de manera sensata la estrategia de usar la etiqueta de “la candidata del PRIAN” para reducir a su contrincante frente a toda la audiencia en televisión, radio y redes sociales.

Crítica a candidatos opositores

León Krauze comentó que ninguno de los candidatos opositores aprovechó este debate para cuestionar a Claudia Sheinbaum o a la Cuarta Transformación.

"No insistieron, no desmintieron, no cuestionaron a la candidata de un gobierno con cinco años de historia en el poder. Sin poner de verdad el obradorismo a examen, la oposición no tiene futuro en esta elección".

Asimismo, enfatizó que la candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia se mantuvo sin caer en las provocaciones de sus contrincantes.

Claudia Sheinbaum celebró al salir del debate Foto: Archivo

Al final del primer debate presidencial, la exmandataria capitalina ofreció una breve conferencia de prensa en la que afirmó se habían llevado el triunfo en este primer ejercicio democrático e insistió que ellos cuentan con el proyecto adecuado para seguir con la transformación de todo el país.