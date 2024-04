TEPJF no está en campaña, no es partido ni contiende en elecciones: Mónica Soto

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, lanzó un llamado a que en estas elecciones, la ciudadanía confíe en las instituciones electorales, además aclaró que el máximo tribunal electoral del país no decide las elecciones, pues no es un contendiente en las campañas.

En un encuentro celebrado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF hizo un llamado a los jóvenes para que acudan a ejercer su derecho al voto el 2 de junio, pues afirmó que la democracia no es posible sin la participación de ese sector de la población.

Pidió a este grupo confiar en las instituciones electorales y acercarse más a la política. Por ello, propuso considerar su participación no sólo para votar, sino también para aspirar a algún cargo de elección popular una vez que cumplan con la edad mínima.

Tribunal no define resultados, remarca

En este proceso electoral, en el que se elegirán más de 20 mil cargos en todo el país a nivel federal, estatal y municipal, Soto Fregoso sostuvo que el TEPJF no decide los resultados de las elecciones, pues su labor jurisdiccional consiste en impartir justicia electoral y garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como resolver las impugnaciones que presenten las partes contendientes o los partidos, con fundamento en la Constitución y las leyes de la materia.

Aseveró que el Tribunal Electoral ni está en campaña ni es partido y no es contendiente en los comicios.

Explicó que el Tribunal Electoral Federal no puede conocer de alguna controversia electoral si ésta no es impugnada, ya que sus resoluciones se basan en lo que consta en un expediente específico y no en lo que se diga en los medios de comunicación o en otros espacios del debate público.

"Cada una de sus sentencias se debe justificar de manera pública", enfatizó la magistrada presidenta Soto Fregoso.