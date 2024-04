Arturo Maximiliano difundirá el proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum tras quedar fuera de contienda en Morena

Arturo Maximiliano, quien era parte de los aspirantes de Morena a la alcaldía de Querétaro, mostró su agradecimiento al partido tras quedar fuera de la contienda, así como a todos los ciudadanos. Tras darse a conocer los resultados de la encuesta, el político señaló que dará su apoyo a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

El aspirante a la presidencia municipal ya había mencionado anteriormente que, en caso de no verse favorecido en los próximos días, no dejaría Morena, pero tampoco estaría compitiendo por un puesto en el Senado. De esta manera, Arturo Maximiliano, estará desde lejos con su apoyo a la candidata presidencial.

Arturo Maximiliano durante un acto con simpatizantes Foto: Archivo

"Me mantendría en el partido, trabajaría en un partido en el que creo, independiente de colores (…) No, la verdad, por dos factores lo de Santiago no está resuelto, está por valorarse en la Sala Superior, de acuerdo con un recurso al que acudió Santiago y yo creo que no está bien, que estemos pues tratando de ‘zopilotear’ este tema", comentó.

Promoción de proyecto de Nación

Arturo Maximiliano García indicó que a pesar de no ser parte de la contienda electoral desea promover un proyecto en el que cree, no por temas de partido, sino por las convicciones que tiene sobre cambios importantes en todo el país, en este caso el de Claudia Sheinbaum.

"Competir de manera positiva, sin denostar, concentrado en lo que creo es lo más importante, los ciudadanos y sus causas. Al final, la decisión no me favoreció, a pesar del gran esfuerzo realizado ante la expectativa fundada de qué, como candidato, lograría el triunfo en la contienda institucional”, manifestó también notario público", expresó.

Claudia Sheinbaum durante evento de campaña Foto: Archivo

Finalmente, agradeció a todo a su equipo de trabajo que lo estuvo acompañando durante sus recorridos por el Estado y reconoció que en los mismos pudo conocer los problemas por los que pasan los habitantes, por tal motivo, también buscará transmitir inquietudes.