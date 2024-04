"Vamos a fortalecer a todos los mercados en Monterrey": Mariana Rodríguez

Para atender las necesidades de los vendedores locales, Mariana Rodríguez Cantú fortalecerá a los mercados rodantes con una serie de apoyos para su beneficio.

Tras su visita este domingo al Mercado Ambulante de la colonia San Martín, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey prometió ayudar a los comerciantes regios para que emprendan de manera digna sus negocios.

"Vamos a fortalecer a todos los mercados de Monterrey, aquí no se van a quitar los mercados de Monterrey, se van a fortalecer y se van a cuidar porque sabemos que hoy en día les cobran uso de suelo muchas personas y no están reguladas y muchas veces ni" siquiera son autoridad y van y los quitan si no les pagan y se hacen pasar por municipio y no es así", sostuvo la representante de MC cuando dió a conocer el Eje 4 de su plan de trabajo." Monterrey de los Emprendedores".

"Así que tenemos que tener un censo municipal de dónde venden y quiénes venden para poder regularlo y para poder apoyarlos y que accedan ustedes también a todas las herramientas que tiene el municipio para emprender de manera digna", agregó.

La presencia de Mariana en el mercadito, ubicado entre los cruces de las avenidas Solidaridad y José de San Martín, en la mencionada colonia, fue bien recibida por los comerciantes y clientes con quienes convivió por espacio de una hora.

Durante su visita al mercado, Mariana estuvo acompañada de Zoila Barrón, candidata de MC a diputada local por el distrito 2 de Monterrey.

De su propuesta de apoyo a los emprendedores, se desprende la acción de "Fortalecer el Consumo Local", una iniciativa de la que ha reiterado el respaldo a los vendedores ambulantes en general.

"Y el emprendimiento va desde chicos porque hay muchos niños que emprenden hasta adultos mayores, que sabemos que muchos adultos mayores también son emprendedores porque el emprendimiento no tiene edad, así que todos los mercados cuentan conmigo, no se van a quitar como les han dicho que se van a quitar, simplemente vamos a estar de la mano para que ustedes estén más seguros para que ustedes tengan certeza y cuentan conmigo para hacerlo", ha asegurado la aspirante emecista.

Con esta propuesta, Mariana plantea apoyar a los vendedores y así emprender de manera digna y segura su negocio, mejorando sus condiciones económicas a futuro.

Se prende pegoteo en Paseo de los Leones

Los pegoteos que convoca a través de sus redes, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú son todo un éxito en su campaña proselitista.

Ahora fue en el Paseo de los Leones, a la altura de Waltmart, en Zona Cumbres, donde los seguidores de Mariana acudieron al llamado.

Ni el intenso calor evitó que los ciudadanos hicieran largas filas en auto y de pie, ya que lo único que importaba a los ciudadanos era convivir con la contendiente de MC.

Brenda Sánchez, aspirante a diputada local por el distrito 3, estuvo acompañando a Mariana durante el evento de campaña.

"Mariana, bonita, Monterrey te necesita", coreaban emocionados sus cientos de seguidores.

