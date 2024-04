Margarita González Saravia niega audio en su contra

A casi un mes de iniciadas las campañas para las próximas elecciones a la gubernatura de Morelos, la guerra sucia en contra de la abanderada morenista, Margarita González Saravia no cesa.

En el marco de la emisión de nuevas encuestas que posicionan a González Saravia con ventaja sobre sus contendientes, este jueves se filtró un audio en el que, presuntamente la candidata condiciona programas sociales a cambio del voto, bajo el conocimiento que éstos se encuentran garantizados constitucionalmente.

"El audio que han compartido es completamente falso"

Respecto al audio que se dio a conocer en redes sociales, Margarita González Saravia negó rotundamente que el contenido de ese audio sea verídico o auténtico. “No es mi voz la que se escucha en ese archivo multimedia”, dijo.

Cabe destacar que después de una revisión del audio en un estudio de análisis fonético realizado por Cimedi Consultores se descartó, con un 93% de precisión, que esa no es la voz de la candidata de Morena.

“Quiero informarles que el audio que han compartido es completamente falso, toda persona que me conoce sabe que esa no es mi voz. Es producto de Inteligencia Artificial”, señaló González Saravia al solicitar su derecho de réplica a los medios que habían difundido el audio.

“Entiendo la desesperación de mis contrincantes por nuestros buenos resultados en las encuestas y en el debate”, agregó la candidata morenista.

“En mi carrera pública y en mi vida personal, nunca he usado el lenguaje que se maneja"

Asimismo, precisó que su equipo legal y el del partido iniciarán una denuncia oficial ante las instancias correspondientes, ya que la guerra sucia ha arreciado en los últimos días.

“En mi carrera pública y en mi vida personal, nunca he usado el lenguaje que se maneja en el contenido de dicho audio. Siempre me he conducido de manera ética, educada y con respeto”, concluyó.

El pasado 27 de febrero el legislador Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, realizó una denuncia del uso faccioso e ilegal de 17 millones de pesos en pauta ilegal en redes sociales, espectaculares y entregables que difunden mentiras que benefician a la oposición en Morelos.

