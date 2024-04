INE garantiza que no habrá errores en el segundo debate presidencial

La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que no habrá errores en el segundo debate presidencial, que se llevará a cabo este domingo, y consideró que gran parte de las denuncias de errores en el primer debate, fueron parte de la estrategia de los candidatos.

A medios de comunicación dijo que este tipo de ejercicios garantizan que el dos de junio la participación ciudadana en las urnas sea mayor al confiar en el proceso electoral que ha avanzado a más de la mitad.

Sigue leyendo:

Elecciones México 2024: ¿Cuándo es el segundo debate presidencial y cómo será el nuevo formato?

Claudia Sheinbaum asegura estar preparada para el segundo debate presidencial

Garantiza certeza y confianza para el debate

Respecto al segundo debate de desarrollo de México reiteró que las preguntas han sido sorteadas videograbadas y seleccionadas de varias partes de la república y en el exterior.

Habrá una garantía (respecto al debate) y por eso los mexicanos saldremos a votar, con una alta participación, esperamos que todos salgamos a votar, sobre las preguntas fueron recopiladas de diferentes lugares del país y del extranjero, son grabadas y estarán sorteadas.

Taddei dijo sobre este proceso que el INE garantizará la tranquilidad a los ciudadanos y a los contendientes, esto luego de ser cuestionada sobre los posicionamientos, principalmente de Morena, sobre que no confiaban en la organización de los debates presidenciales.

La responsabilidad de la institución es darle tranquilidad a los representantes de las candidaturas no hay manipulación del instituto de ninguna pregunta, sus posturas responden a sus estrategias de campaña y hay un proceso de transparencia en la selección de las preguntas escuchamos a las candidaturas y lo más importante es que en el post debate.

Remarca que no habrá errores

Sobre posibles fallas en el transcurso del segundo debate presidencial aseveró que el organismo no se lo permitirá ya que con ello "estaríamos en el entendido de que permitimos errores y así no es el camino".

"Es siempre la debate, si no garantizáramos esto, entonces estaríamos en el entendido de que permitimos errores y así no es el camino es hacía la no equivocación, sería desastroso. Es una realidad que esta retroalimentación y las candidaturas es en el más alto de los niveles, se trata de proteger el ejercicio del debate que tenemos, es algo que nos permite acercarnos a las candidaturas", abundó.

Moderadores ya recibieron las preguntas

Foto: Especial

Los periodistas y conductores que moderarán el segundo debate presidencial, Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo, recibieron del Instituto Nacional Electoral (INE) las preguntas que harán a los candidatos presidenciales en el debate que se realizará el próximo domingo en los Estudios Churubusco.

A los periodistas se les entregó una USB con 75 preguntas de ciudadanos y ellos tendrán que elegir ocho preguntas con los temas que se debatirán y que se les realizarán a los candidatos a la Presidencia de la República en el segundo debate, el cual tendrá como título la Ruta hacia el Desarrollo de México.

El Instituto Nacional Electoral recolectó en 53 días las preguntas grabadas en video de ciudadanos en todas las zonas del país, además de dos ciudades de Estados Unidos.

En total, se recolectaron 400 preguntas, pero solo 186 fueron válidas, pues el resto se descartaron debido a que no entraban en las temáticas que se van a debatir, además de que otras más tenían sesgos políticos o eran dirigidas a un solo candidato a la Presidencia de la República. Una más se eliminó por ser menor de edad sin consentimiento de los padres y otra de una mexicana residente en el extranjero que no dijo su estado de procedencia.

En este sentido, los ciudadanos participaron en la grabación en video de las preguntas, pues el INE acudió a las principales plazas públicas del país a recoger los cuestionamientos que tienen los mexicanos a quienes compiten por la Presidencia de la República.

En este sentido se realizó un sorteo de las preguntas en las que resultaron 75, de las cuales los conductores Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo deberán elegir ocho en total para que sean proyectadas en el segundo debate presidencial y sean respondidas por los candidatos a la Presidencia de la República.

También se sorteó el orden de participación de los moderadores del debate y el primero en participar será Alejandro Cacho.