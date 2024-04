Claudia Sheinbaum: La boleta electoral es el arma pacífica del pueblo

Tamazunchale, San Luis Potosí.- La boleta electoral es el arma pacífica del pueblo, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Unidad Deportiva Tamazunchale, la morenista recordó que en 2018 la población decidió ya no vender su voto.

"La gente ya no quiso vender su voluntad, ya no quiso cambiar su voto, su futuro, su dignidad, por una bolsa de frijol o de maíz con gorgojo. Ya no quiso más que decidir su futuro a través de algo tan valioso como el voto. ¿Se dan cuenta lo importante que es una boleta electoral? Una boleta es el arma del pueblo, es el arma pacífica del pueblo, donde el pueblo decide por quien vota", explicó.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum promoverá la instalación de paneles fotovoltaicos

Claudia Sheinbaum recibe peticiones ciudadanas en La Huasteca

Llama a la unidad entre coalición que integra la 4T

En el encuentro con simpatizantes de la Cuarta Transformación hizo un llamado a la unidad, pues la relación entre el Partido Verde y Morena no es la óptima.

Nos une el amor al pueblo, nos une el deseo, el anhelo, de un México con justicia, nos une la convicción de ese movimiento que inició uno de los mejores hombres y Presidentes de la historia, si no que el mejor: el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento, las comunidades originarias de Tamazunchale le entregaron un bastón de mando.

Rita Ozalia Rodríguez destaca virtudes de Sheinbaum

Foto: Especial

La candidata al Senado por Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, destacó las virtudes de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es nuestra próxima Presidenta de México? Con mucha garra, con respeto, con integridad, humanista, inteligente, científica, eso es Claudia Sheinbaum Pardo.

En el día 55 de la gira, la aspirante al Ejecutivo federal estará en Huejutla de Reyes, en Hidalgo, y Tantoyuca, Veracruz.