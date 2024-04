Acalorado debate sostienen candidatos en Tabasco

Este domingo por la noche, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, realizó el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de la entidad, el cual, se realizó en las oficinas de dicho instituto en Villahermosa.

El debate, tuvo diversas fallas en el sistema de audio, no obstante, los candidatos lanzaron fuertes críticas y acusaciones de corrupción entre ellos.

Fuertes disputa entre los candidatos

En un primer momento, el candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco, Juan Manuel Fócil Pérez, acusó a los gobiernos emanados de Morena de permitir un incremento en la violencia en la entidad, además, Fócil Pérez, sostuvo que el candidato de Morena, Javier May incurrió en actos de corrupción ya que cuando estuvo encargado de la construcción del Tren Maya, la obra aumentó de precio de los 120 mil millones de pesos a los 500 mil millones de pesos.

Por lo cual, Fócil Pérez dijo que sus propuestas están enfocadas en atender los dos principales problemas de Tabasco, que son la inseguridad y la falta de servicios médicos de calidad.

Por su parte, la candidata del PRI y del PAN a la gubernatura de Tabasco, dijo en el debate que los gobiernos emanados de Morena propiciaron un ambiente de inseguridad en la entidad y que hoy en día, los ciudadanos viven encerrados en sus casas por temor a la violencia, e incluso, la candidata acusó que en Tabasco, no se distingue quien es la autoridad y quienes son los delincuentes.

Lorena de los Santos, también informó en el debate que interpuso 33 denuncias en contra del candidato de Morena, Javier May por presuntos actos de corrupción.

En ese sentido, durante sus intervenciones, Lorena de los Santos aseguró que una de sus principales propuestas es acabar con la corrupción en Tabasco y permitir que los ciudadanos participen en labores de seguridad ya que el crimen organizado tiene tomadas varias áreas del gobierno en la entidad.

Durante sus intervenciones, el candidato de Morena, PT y PVEM, Javier May Rodríguez, se comprometió a atender el problema de la inseguridad en Tabasco, dotando con mejor tecnología a los policías de Tabasco, también, adelantó que habrá una inversión histórica en infraestructura en Tabasco y a los 3 años de gobierno se someterá a la revocación de mandato y al principio de su campaña realizó 50 compromisos de campaña, los cuales, ya incrementaron al paso de su campaña ya que escuchó propuestas de sus simpatizantes en los 17 municipios de Tabasco.

May Rodríguez, aprovechó los espacios de réplica, para informar que la inseguridad en Tabasco y México fue causada por los gobiernos emanados del PRI y del PAN, además, acusó a Juan Manuel Fócil Pérez de pedir dinero a cambio de apoyo y lo apodó como ‘rey del moche’.

Incluso, Javier May opinó que en Tabasco y en México, la oposición se dedicó a atacar a Morena pero no han logrado avances ya que solo calumnian y no realizan propuestas.

Cabe destacar que María Inés de la Fuente Dagdug, comentó que sus principales propuestas están enfocadas en mejorar los servicios se salud en Tabasco, reforestar la entidad y ofrecer un mejor sueldo a los policías.

La candidata de Movimiento Ciudadano también se limitó a usar su tiempo de réplica para argumentar que el candidato de Morena no tiene una carrera política libre de corrupción, no obstante, María Inés de la Fuente Dagdug, en repetidas ocasiones uso menos tiempo del que le otorgó el IEPCT para hablar de sus propuestas.