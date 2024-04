Ser gobierno es unir, no dividir: Giovani Gutiérrez

En Coyoacán vamos a apoyar a todas y todos los vecinos porque gobernar y ser parte del servicio público es ejercer la función sin diferencias; quien divide y lleva un discurso de odio, de encono y de división, atenta contra la sociedad, dijo Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición Va X La Ciudad de México, para Coyoacán.

La noche de ayer el candidato se reunió con vecinos de la colonia Del Carmen a quienes convocó a informarse y ejercer un voto razonado, pues los discursos de odio, dijo, dañan a la sociedad, las dividen y se convierten en heridas difíciles de sanar.

“En Coyoacán estamos convencidos de que el gobierno tiene que ser factor de unión y no de división. El gobierno tiene que sumar y no restar. El gobierno tiene que atender por igual y con eficiencia. Quien considere lo contrario, quien piense que generando odio y rencor puede ganar un proceso electoral, sólo daña a la sociedad porque es a esa misma sociedad a quien se debe llamar al respeto, al orden y al cumplimiento de la ley. Lo contrario es ser irresponsables en las tareas de gobierno”, explicó.

En Coyoacán no cabe el divisionismo, no cabe el rencor: Giovani Gutiérrez

Por la tarde, el candidato se reunió con vecinos de la colonia Prado Churubusco. FOTO: Especial

Giovani Gutiérrez dijo que la administración que encabezó brindó atención por dos años y medio con seriedad y responsabilidad, con un ejercicio directo y sin distingos para todas y todos. Aquí en Coyoacán no cabe, dijo, el divisionismo, no cabe el rencor. Esa ha sido una de las lecciones que nos dio la sociedad a todas y todos los políticos en Coyoacán, se gobierna para todos, no para un sector, un grupo o solo para los simpatizantes.

Por la tarde el candidato Giovani Gutiérrez se reunió con vecinos de la colonia Prado Churubusco en donde conversó con ellos acerca de su propuesta de gobierno.

MYPR