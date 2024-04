Arturo Zaldívar solicitará juicio político contra ministra presidenta Norma Piña

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció diversas acciones en contra de la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, y entre ellas una solicitud de juicio político a la Cámara de Diputados.

Esto por el cúmulo de irregularidades, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, y la intervención indebida de Piña Hernández en el proceso electoral, luego de que se difundió, de manera masiva, el inicio de una investigación en su contra y de diversos colaboradores por presuntos actos de corrupción, extorsión y malos manejos tanto en la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal.

Arturo Zaldívar estuvo acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado. Créditos: El Heraldo de México

En conferencia de medios, acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, Zaldívar indicó que él no busca el mismo uso faccioso con las denuncias, sino que está utilizando el derecho legítimo a la defensa.

Informó que también acudirá ante la Fiscalía Electoral (FISEL) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para interponer las respectivas quejas.

Expresó que la solicitud de juicio político está basada en Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su organización, y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos en la injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración de una investigación en su contra por actos de corrupción.

Arturo Zaldívar indicó que es inocente y aunque no está en contra de que lo investiguen, pide que la indagatoria sea neutral y no política, ya que no le van a encontrar nada porque no tiene nada que esconder.

Yo no tengo nada que esconder. Mi problema no es con la investigación si fuera neutral, imparcial y respetando las formalidades de los derechos. Si es una inquisición y cacería de brujas, pues obviamente es una cosa distinta”, dijo.

Al insistirle sobre las acusaciones en su contra, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que no existe ninguna prueba que lo incrimine en posibles actos irregulares durante su mandato al frente del alto tribunal constitucional.

¿Niega lo señalamientos en su contra?

Por supuesto son pura fantasía, pura fantasía. Yo siempre he sido un hombre honesto, honorable; que casualidad que ahorita cuando pierden el debate salen con esto tan fantasioso, tan grande, sin pruebas, es una cuestión política”, apuntó.

Lamentó que el Poder Judicial haya caído en estas prácticas por que aseguró que él lo dejó cuando renunció a su cargo en un gran nivel con avances hacia la modernidad, paridad y aplicación de la justicia en México.

Yo dejé el Poder Judicial Federal en una situación inmejorable con independencia, con fuerza, con modernidad; en 2021 con el apoyo del presidente López Obrador llevamos a cabo una muy importante reforma judicial que nos ayudó a combatir la corrupción, el nepotismo, avanzar hacia la paridad de igualdad de género y toda la justicia digital. Una escuela judicial de primera, una campaña muy intensa en contra de la violencia de género y sexual, una defensoría pública que liberó a más de 44 mil personas inocentes en cuatro años”, comentó.

Expuso que recibieron por parte de la OEA, el primer premio interamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, siendo el Poder Judicial con el mejor sistema de justicia digital en el mundo, dicho por los presidentes de tribunales de todo el mundo.