Protestan contra candidaturas de Morena en Edomex militantes inconformes de siete municipios

Luego de que Morena definiera 95 candidaturas para las alcaldías del Estado de México, la inconformidad de militantes en contra de las mismas escalaron y este inicio de semana se registraron manifestaciones de siete municipios en Palacio de Gobierno en Toluca.

Las movilizaciones iniciaron desde las 9:00 horas de la mañana y se extendieron hasta después del 12:00 horas. Y las mismas se suman a la que se registraron la semana pasada por parte de habitantes de San Mateo Atenco.

Sigue leyendo:

Realiza PRI Edomex registro de candidaturas; apuesta a reelección y excandidatos

Delfina Gómez encabeza Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz; analizan avances

Se manifiestan más de un centenar de militantes contra imposición

Créditos: Gerardo García

El número de personas que protestaron ascendió a más de un centenar, y llegaron en diversos contingentes desde Jiquipilco, Almoloya de Juárez, Huixquilucan, Texcalyacac, Teoloyucan, Villa Victoria y Ocuilan, entre otros.

Además de las consignas en contra de liderazgos del partido de la Cuarta Transformación exhibieron cartulinas como “En Jiquipilco ni una imposición más”, “No a la imposición de Jorge Álvarez en Huixquilucan”, "El pueblo manda. No más imposiciones", "Morena no es botín”, y “Ocuilan no aceptan imposiciones de candidaturas”.

La primera manifestación que arribó al primer cuadro del Centro Histórico de la capital mexiquense, fue una de 40 personas provenientes de Jiquipilco.

Los inconformes recordaron que han apoyado a la administración estatal entrante y que su partido Morena meceré un mejor candidato en este municipio y repudiaron lo que consideran como "imposición" de Antonio Escobar Félix.

Otra manifestación fue proveniente de Almoloya de Juárez con 60 personas que fustigaron que que el partido le haya cedido la postulación al PVEM, para el exalcalde Adolfo Solís Gómez, a quien acusa que la administración con las siglas del PRI dejó varias supuestas obras fantasmas, que más tarde la ciudadanía debió pagar.

Suman 95 precandidaturas asignadas

Créditos: Gerardo García

La dirigencia de Morena suma 95 precandidaturas asignadas en igual número de municipios mexiquenses, la última semana dio el visto bueno de 37 más.

En tanto, su aliado el PVEM reveló una relación de 14 perfiles, en su mayoría se trata de expriistas y expanistas hoy arropados por dicha dirigencia.