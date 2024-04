Karen Quiroga reforzará seguridad en Iztapalapa: contratará más policías y entregará dispositivos

Karen Quiroga, candidata por la alcaldía de Iztapalapa de la coalición "Va por México", conformada por los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que el agua, la seguridad y la economía serán los temas a los que pondrá mayor atención de ser electa alcaldesa.

En el tema de seguridad destacó que con el programa "Blindar Iztapalapa" pretende contratar 5 mil policías que además de dar empleo darán mayor seguridad ya que actualmente hay mil 20 policías contratados para resguardar a dos millones de habitantes lo cual resulta insuficiente esto en entrevista con Blanca Becerril para "Reporte H" de El Heraldo Televisión que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group.

"El presupuesto alcanza si no te lo echas en mentiras y en utopías", sostuvo Karen Quiroga. Foto: El Heraldo de México

Sigue leyendo:

Candidata Karen Quiroga presenta su proyecto de gobierno para la alcaldía Iztapalapa

Taboada asegura que seguridad en Iztapalapa será su prioridad

Karen Quiroga dijo que por cada policía Santiago Taboada pagará dos

Destacó que con Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya se acordó que por cada policía que contraten para la alcaldía Iztapalapa, él va a contratar dos policías. Además destacó que habrá Salario Rosa para las mujeres.

Karen Quiroga: Clara Brugada no utilizo recursos para abastecer de agua

Adelantó que mañana presentará las plantas potabilizadoras que propone su equipo para reutilizar el agua que ya se utiliza, la cual no será apta para tomar pero si para reutilizarla para el baño y limpieza de la casa. Dijo que es imposible no politizar el tema como pidió Clara Brugada, recalcó la falta de inversión que hizo la morenista en su gobierno al no utilizar los recursos para apoyar y abastecer a las personas que carecen de este vital líquido.

Karen Quiroga: desaparición de mujeres subió 98% durante administración de Clara Brugada

Karen Quiroga acusó que durante la administración de Clara Brugada la desaparición de mujeres aumentó 98%, por lo que dijo apuesta por los rastreadores para entregarlos a la familia y apoyar en la seguridad o dispositivos que funcionen como alarmas para llamar a la policía "si eres mujer te vamos a cuidar".