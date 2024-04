Candidata Simey Olvera busca consolidar el cambio verdadero desde el Senado

En el arranque de campaña de su candidatura al Senado de la República, Simey Olvera Bautista, aseguró que siga la elección del 2 de junio buscará consolidar el cambio verdadero.

Desde Tulancingo, Hidalgo, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena-PT y PVEM, agradeció a los militantes por forma parte de la Cuarta Transformación y les recordó que “amor con amor se paga”.

Simey Olvera Bautista en el arranque de su campaña a candidata en el Senado. Créditos: @ssimey

Sigue leyendo:

Sandra Simey Olvera: "Es muy importante lograr la mayoría calificada en el Congreso el próximo año"

Impugnan candidatura a Senado de Mauricio Vila por no dejar gubernatura de Yucatán

Simey Olvera Bautista invitó a los ciudadanos que se congregaron en el inicio de su campaña a hacer esta transformación con amor.

La aspirante al Senado le dio la bienvenida al movimiento a todos aquellos que no mientan, no roben y no traicionen al pueblo.

Aseveró que con acciones y resultados se ha logrado esta Cuarta Transformación.

Indicó que desde el senado abonará para seguir construyendo el bienestar del estado de Hidalgo y el bienestar de la Cuarta Transformación.