Claudia Sheinbaum: lucharemos por la defensa de los mexicanos en EU

En conferencia de prensa desde San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, indicó que las paisanas y paisanos que radican en Estados Unidos son una pieza importante para ambas economías, por lo que luchará por sus derechos.

“Nosotros siempre vamos a luchar por la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos en Estados Unidos y porque tengan, a través de los servicios consulares, todo el apoyo que necesiten tener”, indicó la doctora Sheinbaum.

Asimismo, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde indicó que los mexicanos que radican en EE.UU. no solamente sostienen una buena parte de la economía de México, a partir de las remesas, sino también la economía del país vecino del norte.

“A cualquier presidente que llegue a gobernar Estados Unidos, sea el presidente (Joe) Biden o (Donald) Trump, siempre lo vamos a defender a nuestras hermanas y hermanos que están allá, lo que representan para la economía de Estados Unidos, lo que representan para la economía nacional y nuestro agradecimiento permanente”, señaló la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum continúa con su gira como parte de su campaña electoral. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum destaca que es importante la cooperación entre naciones

Claudia Sheinbaum destacó que de llegar a la presidencia de México seguirá insistiendo con el presidente en turno en Estados Unidos para cooperar y desarrollar mejores naciones, ya que considera que los muros no son la solución.

“La mejor manera de atender la migración no es con la construcción de muros, no es con la discriminación sino es con la cooperación para el desarrollo; si un pequeño porcentaje de lo que se dedica a la guerra en Estados Unidos se invierte en Centro América o en los países que expulsan más migrantes, que hoy la mayoría ya no son mexicanos gracias al trabajo que se hecho en el sureste del país, entonces la disminución va a ser natural”, comentó Sheinbaum.

Asimismo, la candidata a la presidencia indicó que las personas que migran a otro país no lo hace por gusto sino por necesidad económica.