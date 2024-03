Clara Brugada visita Tlalpan, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco en inicio de campañas para alcaldías

En el primer día de campaña de alcaldes, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada acompañó a los candidatos de su partido en las alcaldías Tlalpan, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En el Ruedo de la Magdalena Petlacalco, Brugada Molina afirmó que en “Tlalpan llegó la hora de profundizar la transformación, llegó la hora de hacer gobiernos locales democráticos y populares, la hora de construir el cuarto nivel de gobierno que es el poder del pueblo, que es el poder de la gente la asamblea”.

Así como el de respetar las consultas ciudadanas, “y el apoyo a todos los pueblos originarios, el respeto a sus autoridades tradicionales, este es la hora de esta transformación”.

Por ello, dijo que Gaby Osorio gobernará Tlalpan con mucha responsabilidad, “porque representamos las causas del pueblo” y muestra de ello es que trabajarán todos los días en beneficio del pueblo.

Añadió que los diputados a candidatos locales le ayudaran a “construir una agenda legislativa de derechos para la ciudad de México”.

En tanto, Gabriela Osorio aseguró que “Tlalpan será de nuevo casa de la transformación”. Afirmó que van a sacar al PRI, PAN y PRD de Tlalpan, a quienes acusó de usar la demarcación como caja chica.

Tlalpan no es el refugio de funcionarios con historias de inhabilitación o de funcionarios que no conocen la Alcaldía, Tlalpan no es una nómina más.