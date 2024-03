Álvarez Máynez defiende a asistencia a conciertos y espectáculos públicos como actos de campaña

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, negó haber dejado de hacer campaña, esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo haya catalogado como el aspirante que menos eventos ha tenido durante el primer mes de campaña.

“No, eso es una valoración subjetiva porque para muchos el asistir a una actividad es un evento o no, dependiendo del criterio que cada quien tenga, yo estoy muy orgullo de poder caminar en las calles, de asistir a conciertos y a espectáculos públicos”, dijo a los medios de comunicación.

Previo a la pega de “calcas matonas” junto con la aspirante a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, manifestó que lo dicho por el INE es una narrativa que se ha hecho por el poder mediático que está en contra del partido naranja.

“En estos días fuimos los únicos que tuvimos actividades prácticamente de forma regular, de forma intensa, es un corte mediático que la verdad no corresponde a la realidad”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre si su asistencia a los recientes conciertos, como el Ceremonia y el Pal´Norte, son parte de la campaña, el aspirante de la bancada naranja detalló que todo el tiempo se encuentra en campaña y trabajando.

“Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público, he sido el diputado que más iniciativas a presentando, un diputado que nunca deja de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar, cuando me ha tocado trabajar”, dijo.

Finalmente, recalcó que durante este mes no ha dejado la campaña y sostuvo, “desgraciadamente hay ese tipo de valoraciones y de interpretaciones en las que incluso he sido atacado por pasear en el parque con mi hijo, pues es algo que no voy a dejar de hacer”.