TEPJF invalida candidatura de Santiago Nieto al Senado

Los magistrados de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidaron la candidatura al Senado de Santiago Nieto al considerar que no cuenta con residencia por más de seis meses en Querétaro y no retirarse a tiempo de su puesto como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Los magistrados abordaron la impugnación que presentó el PAN en contra del aspirante morenista, con lo cual el magistrado Fabián Trinidad Jiménez consideró que Santiago Nieto no cumple con el criterio de elegibilidad para el Senado por Querétaro.

Sigue leyendo:

Candidatura de Santiago Nieto al Senado es rechazada: ¿Por qué el TEPJF aplicó la medida?

PAN postula a exdirigente estatal en candidatura indígena en Hidalgo

¿Quién es Santiago Nieto?: el exprocurador de Hidalgo busca su escaño en el Senado

De acuerdo con la resolución, el ex fiscal de Hidalgo no acreditó haber nacido en Querétaro, pues su acta de nacimiento establece que nació en la Ciudad de México, además de que no cuenta con residencia al no radicar por lo menos seis meses antes en la entidad.

Asimismo, los magistrados consideraron que Santiago Nieto se retiró de forma extemporánea de su cargo como procurador de Hidalgo el pasado 8 de enero, pues debió hacerlo con mayor anticipación, ya que la fecha límite para desprenderse de su puesto era el 23 de noviembre.

Por ello, los magistrados sostuvieron que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no pudo establecer vínculos con la ciudadanía de Querétaro, pues se comprobó que durante su vida profesional residió en otras entidades como la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Responde Santiago Nieto al Tribunal

El ex procurador de Hidalgo afirmó que es queretano y oriundo de San Juan del Río, por lo que dijo que, aunque respeta la sentencia de la Sala Regional de Toluca del TEPJF, no la comparte.

Por ello, el político acudirá ante la Sala Superior del organismo electoral para que se garantice su candidatura, pues reiteró que 19 años después continúa en la lucha contra del desafuero queretano.