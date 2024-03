Jalisco: INE reporta incremento de renuncias de capacitadores y supervisores electorales

De los tres mil 150 supervisores electorales como de capacitadores electorales, 761 decidieron renunciar o desistir de realizar este tipo de trabajo en el Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, cifra que es mayor que en años anteriores y fenómeno que ocurre a nivel nacional, señaló el Consejero presidente del organismo electoral en la entidad, Luis Zamora Cobian.

"De los tres mil ciento cincuenta compañeros y compañeras tanto de supervisores electorales como de capacitadores electorales, 761 elementos consideraron pues necesario y oportuno y es una decisión personal pues el ya no continuar con nosotros en esa labor tan importante social y con la ciudadanía para el ejercicio de derechos. No habíamos tenido con la anterioridad una cifra tan alta pero no es un fenómeno de Jalisco", dijo.

Aunque admitió que en algunos casos esto ocurre incluso antes de realizar el contrato, descartó que la inseguridad sea un tema que incida en dichas renuncias y también explicó que hasta ahora no se han reportado situaciones en campo que tengan que ver con inseguridad.

"El arranque de la contratación ya lo hicimos con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y también con el INEGI con su títular, porque se estaba presentando ya el fenómeno desde el inicio. Y una vez concluido yo creo que va a haber oportunidad de generar una visión más integral en cuestión de los factores que pudieran estar influyendo. Hoy por hoy lo que puedo decir es que han considerado no seguir, sin embargo vamos a atenderlo en un futuro para que no haya en un futuro algún colapso en las tareas. Hoy no lo hay, definitivamente vamos avanzando".

En la sesión se informó que, en Jalisco, el pasado 14 y 25 de marzo, los consejos distritales del INE en la entidad aprobaron los listados de ubicación de casillas especiales y extraordinarias, así como básicas y contiguas, respectivamente, para el Proceso Electoral en curso y que serán 281 Casillas extraordinarias, Casillas especiales 54, Casillas básicas tres mil 785 y de Casillas contiguas seis mil 783. De las cuales dos mil 592 serán instaladas en escuelas, 187 en oficinas públicas, 282 en lugares públicos y mil 444 en domicilios particulares.

Hasta el 14 de marzo, cuando concluyó la Campaña de Credencialización se entregaron un total de 178 mil 345 credenciales de elector y, se informó que hasta el corte del 7 de marzo, el padrón electoral -cuyo corte final se hará el próximo 22 de marzo-, lo integran seis millones 782 mil 070 personas que incluye a 25 personas registradas como no binarias.

Se solicitó de forma oficial que se retire la propaganda

Rosa Margarita Lara Iñiguez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco añadió que se tiene una cobertura de la lista nominal respecto al padrón electoral es del 98.68 por ciento y que en la lista nominal de electores está integrada por un total se seis millones 692 mil 354 registros.

El Consejero presidente Luis Zamora Cobian manifestó que al termino del 26 de marzo se han recibido 291 solicitudes para participar como observadores electorales, de la cuales 260 han sido validadas y que el registro para la observación electoral cierra el 7 de mayo para agrupaciones o personas en lo individual.

En el tema de registro de candidaturas se informo que, en la sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, se aprobó el Acuerdo INE/CG276/2024, en el que fueron desahogados los requerimientos generados mediante el Acuerdo INE/CG273/2024 y también se aprobaron las solicitudes de sustitución de candidaturas a senadurías y diputaciones federales por ambos principios, que, para el caso de Jalisco, quedaron en los siguientes términos: Se estableció que el partido Movimiento Ciudadano dio cumplimiento parcial a dicho requerimiento, cancelándose, el registro de una de las fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa, subsistiendo la fórmula integrada por Mirza Flores Gómez y Blanca Liliana López Rodríguez, propietaria y suplente, respectivamente.

Por su parte, la representante de Morena informó que ya se solicitó de forma oficial que se retire la propaganda que muestra como candidato al Senado a Alberto Esquer luego de las modificaciones aprobadas por el pleno nacional del INE. Ante esta solicitud, el representante de Movimiento Ciudadano le respondió que el retiro de la propaganda no es parte de los acuerdos y que retirarla, sería invisibilizar a la candidata subsistente.

En virtud del fallecimiento de la ciudadana Martha Susana Rodríguez Mejía, candidata propietaria a diputada federal por el principio de mayoría relativa del partido Movimiento Ciudadano, en el distrito 05 de la entidad, será sustituida por la ciudadana Yésica Rocío Zatarain González.

