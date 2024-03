Los otros candidatos a la Presidencia: su nombre no estará en la boleta, pero piden el voto de los mexicanos

La lista de candidatos que aparecerán en la boleta presidencial que los ciudadanos mexicanos tendremos la oportunidad de tachar el próximo 2 de junio quedó definida el pasado 29 de febrero, cuando el Instituto Nacional Electoral determinó como procedentes únicamente las candidaturas de Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En su sesión, el Consejo General del INE determinó también que en esta elección presidencial no habrá candidatos sin partido, una figura aparecida en el proceso electoral de hace seis años, cuando dos aspirantes lograron convertirse en candidatos mediante esa modalidad: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón.

A pesar de ello, existen otros “aspirantes” que a pesar de no contar con un registro formal aún "buscan la Presidencia" solicitándole a sus seguidores que escriban su nombre en el recuadro en blanco existente en la boleta electoral. Estos son algunos de los perfiles conocidos que apelan a esta estrategia.

Marco Vinicio Dávila Jiménez

El pasado 31 de enero, el Partido Comunista de México informó que este biólogo veracruzano sería su apuesta como candidato presidencial. Aunque este instituto político no cuenta con registro formal como partido, decidió participar con un candidato a la Presidencia, así como a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El militante desde hace más de 40 años en las filas del comunismo mexicano aseguró al recibir su candidatura que su postulación no sería simbólica ni testimonial, pues buscaría concretar el triunfo en las urnas.

Ante esto ha comenzado a recorrer el país como parte de su campaña, en la que ha apelado por usar el recuadro en blanco de la boleta electoral, destinado para candidatos no registrados, la cual señala que es reconocida legalmente y no representa un voto nulo.

Ituriel Moctezuma

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en 2008 obtuvo el grado como licenciado en Ingeniería Eléctrica Electrónica, tiene como una de sus principales cartas de presentación ser descendiente de Moctezuma Xocoyotzin, uno de los últimos tlatoanis mexicas y el primero en tener contacto con los conquistadores españoles. Es fundador de la organización Pacto por Anáhuac, la cual lo apoya en sus aspiraciones presidenciales.

Anunció oficialmente sus aspiraciones el 24 de febrero pasado advirtiendo que no se conformaría con mirar por televisión la campaña, por lo que notificó sus intenciones al Instituto Nacional Electoral.

“Esta decisión no es un capricho, una ocurrencia, un arrebato o una iniciativa solitaria, la Propuesta Libre Originaria a la presidencia mexicana que un servidor encabeza a partir de hoy, es algo que respaldan, saben y está acordado con los Representantes comunitarios, Portavoces sociales y Gobernadores indígenas de los 32 Estados del país suscritos a nuestro patriótico movimiento ancestralista Pacto por Anáhuac”, aseguró a través de sus redes sociales.

Gilberto Lozano

Empresario mexicano, es conocido por haber fundado el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), el cual convocó a distintas protestas durante los primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia. Es conocido por lo radical de sus posturas, en las que destaca una fuerte aversión a la izquierda y a la libertad de decisión de las mujeres para la interrupción del embarazo.

El regiomontano, quien llegó a ser brevemente oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, es no sólo un crítifco del Presidente López Obrador, sino también de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, pues considera que fue “impuesta” por el propio Presidente.

Eduardo Verástegui

El actor y productor de cine buscó obtener una candidatura sin partido de acuerdo con los requisitos que establece el Instituto Nacional Electoral (INE); es decir, obteniendo las firmas de uno por ciento de los votantes mexicanos. Sin embargo, no alcanzó esta meta, lo que lo ha llevado a enfrentarse al órgano electoral, al que acusa de corrupción.

Por si esto fuera poco, los órganos de Fiscalización del INE determinaron que Verástegui habría recibido un financiamiento para sus aspiraciones desde una consultora política en el extranjero, lo cual va contra las reglas. Por ello, le impusieron una multa económica.

Son directamente sus seguidores quienes mantienen la campaña de escribir su nombre en el recuadro para candidatos sin registro y buscar así expresarle su apoyo, aunque el propio Verástegui ha dicho que no lo solicita activamente, pues sus intenciones políticas parecen estar centradas en la creación de un partido político en 2015.

¿Existe la figura de candidato no registrado?

La Ley General de Procedimientos Electorales se refiere en cinco ocasiones a la figura de "candidato no registrado" para explicar que las boletas deben contar con el recuadro para asentar los nombres de estos perfiles, así como para remarcar que los ciudadanos tienen el derecho de votar por alguno de los partidos o anotar el nombre de quien prefieran.

Sin embargo, el artículo 291, en el cual se detallan las reglas para determinar la validez o nulidad de los votos explica que un voto válido es únicamente aquel en el que el elector remarque recuadros que contengan el emblema de un partido político; en caso contrario se contará como nulo. Un tercer escenario es el de los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, los cuales explica que deben asentarse en el acta por separado.

Esta ley, sin embargo, no prevé la posibilidad de que un candidato no registrado sea el que aventaje en el número de votos, algo que ya ha ocurrido en elecciones locales, por lo que la decisión queda totalmente en manos de los tribunales electorales.

¿Cuáles son los precedentes?

Aunque en 1998 se reconoció el triunfo de un candidato sin registro, en los precedentes existentes desde entonces el Tribunal electoral ha determinado que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados no pueden ser considerados como nulos, pero tampoco como válidos, por lo que la existencia del recuadro únicamente tiene como efecto servir a un propósito estadístico y respetar la libre manifestación de las ideas de los votantes.

Tan sólo en 2021, Edgar Aarón Palomino Ayón, en Cucurpe, Sonora, y Adán Seth Calixto Guerra, en Ahuehuetitla, Puebla, obtuvieron la mayoría de los votos para la presidencia de esos municipios, pero la autoridad no les entregó constancia de mayoría por no tener registro. Es por ello que algunos políticos han pedido darle un marco legal a la figura de candidato no registrado o definitivamente eliminar el recuadro de las boletas.

En 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contabilizó 31 mil 979 votos para candidatos no registrados, aunque vale la pena recordar que decidió contabilizar de ese modo los que se hicieron a favor de Margarita Zavala, quien renunció a su candidatura por la vía independiente semanas antes de la jornada electoral cuando las boletas ya habían sido impresas.