Carlos Lomelí pide a arzobispo de Guadalajara no infundir miedo a población de cara a elecciones

Guadalajara.- El arzobispo de Guadalajara José Francisco Robles Ortega lamentó los recientes hechos de violencia en el país, como el plagio masivo de personas que se registró en Culiacán, Sinaloa, al tiempo de aseverar que en algunas zonas no hay condiciones para acudir a votar.

Ante esto, el candidato de Morena al senado de la República, Carlos Lomelí Bolaños, reaccionó haciendo un llamado al prelado tapatío a respetar la separación Iglesia-Estado.

“Argumenta que hay exceso de violencia y que esto no genera seguridad para que la gente salga a votar este 2 de junio, me parece bastante delicado. Hago un llamado respetuoso, lo queremos mucho, es mi paisano, nos trajo al mundo la misma partera de nombre Doña Faila, en el municipio de Mascota. Hago un llamado que no dé declaraciones de pánico, de miedo, para que la gente no salga a votar. (El voto) es el arma más poderosa que tienen los mexicanos y elegir libremente qué futuro quieren para sus hijos y las nuevas generaciones”, dijo Lomelí Bolaños.

Critica que "meta pánico" quien debería hablar de paz

Exhortó al cardenal a confiar en la fuerza del Estado para garantizar que los ciudadanos salgan a emitir el sufragio durante las próximas elecciones.

“Me parece de muy mal gusto que el cardenal que debe de hablar de paz, amor y espiritualidad, esté metiendo pánico e influya para que el 2 de junio la gente no salga a votar. Sí hay un tema de inseguridad, sí, pero hay seis mil 538 elementos de la Guardia Nacional y muchos más policías que tiene el Estado de Jalisco, eso garantiza la seguridad y la tranquilidad. Lo invito a que se dedique a las cosas de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es Dios”, añadió el morenista.

Robles Ortega también aseveró que “todos tenemos miedo de circular en las carreteras”, ante esto Lomelí subrayó que la ciudadanía tiene obligación de salir a votar y que las autoridades deben garantizar que lo hagan con libertad y tranquilidad.