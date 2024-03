Soy la única que tiene resultados en seguridad, asegura Sheinbaum, tras hallazgo en Pesquería

"Soy la única que tiene resultados en seguridad", aseguró la candidata presidencial por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum.

En el contexto del hallazgo de diez cuerpos en el municipio regiomontano de Pesquería, donde hoy celebra un mitin, aseguró que no va a entrar en debate con su contrincante Xóchitl Gálvez, quien dijo que esto era consecuencia de abrazar a los criminales.

No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el Presidente dice abrazos a los criminales, cuándo ha dicho eso. Pero además, yo tengo resultados, de los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen sólo cómo le vas a hacer, qué hice ya, yo reduje en 50 por ciento los homicidios dolosos en la Ciudad de México en cuatro años.