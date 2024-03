Xóchitl Gálvez: "Mi gobierno será humanista y no tirará el dinero a lo güey"

Tras señalar que esta lista para luchar y para ganar, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez aseguró que, de ganar las elecciones, su gobierno será humanista y no desperdiciará los recursos.



En el Auditorio “Benito Juárez”, acompañada por los candidatos al Senado, Francisco Ramírez Acuña, al gobierno de Jalisco, Laura Haro y del Presidente del PRI, Alejandro Moreno, Gálvez Ruiz reiteró que no se va a rodear de rateros.

Reiteró que no se va a rodear de rateros. Foto: Facebook Xóchitl Gálvez Ruiz

“No tengan duda este gobierno va a ser un gobierno humanista. Este gobierno no va a tirar el dinero a lo güey y lo vuelvo a repetir en mi gobierno, no habrá ni rateros, ni talegón ni pendejos”, dijo.



En este marco, la abanderada de oposición criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Veracruz, que hasta el momento no ha dado resultados.



“El gobierno federal no ejerció 50 mil millones de pesos del capítulo de seguridad pública ¿Saben dónde se fue ese dinero? A una refinería, que por cierto, dijo el Presidente que el 1 de marzo estaría refinando más de 200 mil barriles de petróleo y a la fecha no ha refinado un maldito barril de petróleo, ahí está la robadera”, señaló.



Comentó que por eso la abanderada de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum quiere que siga la corrupción, en alusión a un lapsus que tuvo la ex jefa de gobierno durante su inicio de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México.



Sobre el tema de la inseguridad, Xóchitl Gálvez indicó que además de desmilitarizar al país, aumentar de 150 a 300 mil los elementos de la Guardia Nacional, ningún policía ganará menos de 20 mil pesos.



“Vamos a apoyar, que se escuche bien, a todos los policías estatales y municipales que tengan un salario digno y un salario digno con al menos de 20 mil pesos mensuales. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos, todos los policías municipales y estatales. Van a tener seguros social. Van a tener derecho a vivienda.



Insistió en la construcción de una cárcel de máxima seguridad, de donde se fugó el Chapo Guzmán hace varios años.



“Es que aquí se nos fugó el Chapo; yo no quiero esas cárceles donde los delincuentes viven con privilegios. Los delincuentes ya no le tienen miedo a delinquir porque saben que no les pasa nada, y yo lo que quiero es que los delincuentes son los que tengan miedo y no los ciudadanos”, comentó.



Pidió a los jaliscienses que salgan a la calle para convencer, señalando que buscan recuperar, entre otros, el valor de la vida, el de la verdad y el valor de la Prosperidad para tener un país sin miedo

México está entre dos caminos: Xóchitl Gálvez

La opción para México son dos caminos: la corrupción y un gobierno humanista, apuntó Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza PAN, PRI, PRD a la Presidencia de la República en su primera visita a Jalisco durante la campaña electoral.

“¡Yo estoy lista para luchar! ¡Yo estoy lista para ganar! Este 2 de junio México va a elegir entre dos caminos, ya lo dijo la propia candidata de Morena, (Claudia Sheinbaum): el camino de la corrupción o un México sin miedo. ¿Qué quieren?”, preguntó a los jaliscienses que la arroparon durante su primera visita a la entidad ya como candidata presidencial.

Gálvez solicitó al Instituto Nacional Electoral que investigue el dispendio de recursos económicos que se evidencian en los eventos morenistas.

“Ellos tienen millones de pesos. Ojalá el INE empiece a auditar el evento de ayer (refiriéndose al arranque de la campaña en el Zócalo capitalino), cientos de camiones desde Baja California hasta Yucatán”, añadió.

La panista apuntó que en contraste, ella arrancó su campaña en Fresnillo, Zacatecas y ya estuvo en Lagos de Moreno, Jalisco y en Sonora escuchando de cerca a las madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Prometió que encabezará un gobierno humanista, que “no va a tirar el dinero a lo güey”. Arrancó los aplausos de militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD al anunciar que va a regresar el Seguro Popular y que desmilitarizará a México y fortalecerá a la Guardia Nacional.

“Yo quiero que los delincuentes sean los que tengan miedo, no los ciudadanos. ¡Vamos a vivir en un México sin miedo!”, abundó.

Por su parte, la candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro enfatizó que “no hay tiempo que perder, aquí el triunfo se construye a diario, dando el todo por el todo, por esta gran nación y por este estado. Un proceso complejo, el más violento en la historia del país, tiempos convulsos e inseguros. Estar aquí es hacer patria… Aquí estamos los más leales… Aquí no hemos tenido que cambiar de piel …. porque son traidores”.

Los jaliscienses están listos para abrazar el dolor del otro, “a Jalisco se le respeta y punto, a Jalisco no se le puede escatimar nada, se le tiene que poner en el centro de la toma de decisiones por la grandeza del Estado… Se trata de entender que una realidad distinta es posible si cada persona da lo mejor de sí”, añadió.

El ex gobernador panista de Jalisco y aspirante al Senado de la República, Francisco Ramírez Acuña (en fórmula con Natalia Juárez) lamentó que a nivel nacional se tenga un “gobierno de muerte”, ya sea por las ejecuciones, los desaparecidos y también por las deficiencias en el sector salud y la falta de medicamentos para los pacientes.

En las instalaciones del Palenque del Auditorio Benito Juárez, acompañaron a Xóchitl Gálvez los tres ex gobernadores panistas de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, así como el presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Xóchitl Gálvez no logró abarrotar el Palenque