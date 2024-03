"El enfoque económico de mi gobierno será popular": Renán Barrera

"Voy a ser gobernador para que todas ganen más. Más trabajo, mejores salarios y un nuevo impulso a la economía familiar y popular" afirmó el candidato a la gobernatura del estado Renán Barrera Concha, durante un encuentro realizado con mujeres en el parque de las Mujeres Ilustres de Mérida, ubicado en la colonia Jardines de Mérida.

"Retomaremos el programa de estancias infantiles al que el gobierno federal decidió quitar el subsidio, vamos a regresar el apoyo para que mientras trabajen, sus hijos estén en un lugar seguro donde reciban el cuidado que necesitan y a ustedes no les cueste" aseveró, luego de señalar lo importante y necesarias que son estas medidas en un estado dónde el 79% de las yucatecas no cuentan con seguro social, "por eso me comprometo con ustedes para que tengan un seguro de gastos médicos para madres trabajadoras, para que con este apoyo ya no tengan que decidir entre su salud y su patrimonio. El "Nuevo Sistema Estatal de Cuidados para la Mujer" que propongo para ustedes, se divide en cuatro grandes ejes: Economía, Salud, Seguridad y Felicidad", recalcó Barrera Concha.

Durante su gobierno se atenderán las necesidades de las mujeres

"Además vamos a dar un impulso a las mujeres con la tarjeta "Guerreras", que dará un ingreso fijo de 3 mil pesos trimestrales a todas las mujeres entre 18 y 30 años que vivan en el estado, porque invertirle a las mujeres es invertir en las familias yucatecas por eso, vamos a fortalecer el emprendimiento de las mujeres con créditos a la palabra, porque nosotros reconocemos el enorme valor que tienen".

Señaló que como parte de sus propuestas de campaña, durante su gobierno se atenderán las necesidades de las mujeres con análisis generales, papanicolaou, mastografías gratis y servicios médicos las 24 horas del día los 365 días del año. Además se creará un fondo con el que se va a ayudar a todas las mujeres que estén enfrentando procesos legales como un divorcio, un juicio de guarda o custodia de sus hijos y hasta para levantar una denuncia por incumplimiento de pensión alimenticia.

Se les otorgará una beca al 100%

El candidato comentó que como parte de este apoyo, también se les ayudará a cubrir gastos de obtención de actas de nacimiento, copias legales y otros trámites que deriven del proceso. Anunció también que se les otorgará una beca al 100% para aquellas que quieran continuar con sus estudios y sacar adelante a sus hijas e hijos.

Finalizó comentando que en promedio, una mujer en Yucatán destina cerca de 49 horas por semana a un trabajo no remunerado, situación que debe cambiar porque no es justo trabajar y no recibir ingresos.

