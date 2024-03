Conoce a los aspirantes del Frente Amplio por México a las alcaldías de la CDMX

Debido a la falta de recursos y atenciones que no se han dado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, Maricela Gastelú afirma que se requiere una renovación total de la demarcación, como lo es castigar y quitar lo que no ha servido y presentar nuevas ideas.

¿Por qué aspirar a renovar una alcaldía de esa magnitud de ese tamaño? Durante nueve años no hubo resultados tangibles, esto obliga a una opción muy clara, castigar a lo que no sirvió, quitar a lo que no sirvió y permitir que lo nuevo este obligado a hacer las cosas bien y a los entrantes ha hacer las cosas bien