Xóchitl Gálvez promete acciones para impulsar el turismo en México

Xóchitl Gálvez, candidata a Presidencia de la República por la alianza PRI-PAN-PRD visitará Quintana Roo este sábado 16 de marzo.

Como parte de su campaña, la abandera de la coalición Fuerza y Corazón por México, estará en el municipio de Benito Juárez.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez advierte que si alguien se “pasa de lanza” con las mujeres, se las va a ver con ella

Xóchitl Gálvez, estará en el municipio de Cancún y Playa del Carmen.

Promete acciones para impulsar el turismo en México

La candidata presidencial de fuerza y corazón por México, Xóchitl Gálvez planteó el regreso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur), rescatar al turismo e impulsar su promoción a nivel internacional para recuperar a los visitantes de otros países.

En el Encuentro con actores del presente y futuro del turismo, en Cancún, Quintana Roo, Gálvez Ruiz expresó que se debe impulsar que el desarrollo turístico tenga un impacto en la calidad de vida de las personas y no abandonar las zonas turística como se hizo con el Puerto de Acapulco, que era la mayor atracción turística de México.

“Porque no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, no la podemos matar. Un empresario me dijo en la visita pasada que Acapulco era la joya de la corona en los años 60's y todo el mundo quería ir a Acapulco como lo es hoy Cancún y qué paso de Acapulco, lo abandonamos, lo descuidamos, no le metimos infraestructura, creció de manera desordenada y ese es el riesgo que hay en Cancún”, comentó.

Afirmó que el turismos internacional en Cancún, disminuyó en un 4%, y esto es debido a la falta de promoción turística que se ha eliminado en el presente sexenio.

Tras señalar que Punta Cana, en República Dominicana le está comiendo el mandado a México, expresó que, un punto importante que se debe garantizar para incrementar el número de visitantes en nuestro país, además de la promoción, es la seguridad, ya que la gente tiene miedo de venir a México.

“Yo dije es increíble que un pequeño país, esté haciendo un esfuerzo para atraer al turismo que deberíamos estar atrayendo a México. República Dominicana le está dando incentivos fiscales a los empresarios, les está dando facilidades para ir a invertir. Aquí los empresarios que quieren hacer un hotel, a los primeros que tienen que enfrentar es a los delincuentes con el cobro de piso. El cobro de piso es una realidad”, aseguró.

Comentó que están preparando ya un plan para impulsar el turismo a nivel nacional, que tiene que ver con que las personas que trabajan en este sector, impulsen su desarrollo, mejoren su calidad de vida e impidan la desigualdad.

“Yo quiero cuidar a las familias que trabajan aquí en Cancún para que no hay estos dos cancunes, el Cancún del desarrollo de la riqueza y el Cancún de la pobreza.

Mi compromiso es reducir esa desigualdad, que las familias tengan la posibilidad de trabajar, de salir adelante que hoy tú puedes trabajar en un hotel pero mañana tu hijo puedes ser el chef del restaurante, que tú hoy puedes ser el jardinero del hotel pero mañana tu hijo sea el ingeniero de mantenimiento de ese hotel”, dijo.

Además adelantó que llegando a Palacio Nacional, revisará el tema del daño ambiental que ha provocado el Tren Maya, para inmediatamente tomar acciones y resarcir el daño ambiental que ha hecho la cristalización de este proyecto.

dhfm