Me obligaron a firmar documentos en blanco y me sembraron droga: Angélica Sánchez

Angélica Sánchez, exjueza de Veracruz quien en junio del año pasado fue vinculada a proceso por los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, aseguró que durante su proceso fue obligada, bajo amenazas e intimidación, a firmar documentos en blanco, así como a disparar un arma y las propias autoridades de la entidad le sembraron drogas, así lo denunció este jueves en entrevista con Sofía Sánchez para República H de El Heraldo TV.

La exmagistrada indicó que en su momento fue acusada de haber agredido a policías "algo que es una gran mentira" y bajo amenazas la amedrentaron. A más de cuatro meses de seguir su proceso en libertad, y bajo medidas cautelares, Sánchez Hernández ha sido imputada de nuevo bajo los mismos delitos, algo que, asegura, se trata de una especie de venganza por presentarse como candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano".

La exjueza de 57 años decidió presentarse a las próximas elecciones para luchar por una senaduría bajo los colores del partido emecista, algo que a su parecer no sentó nada bien en la cúpula política en Veracruz: “Están molestos porque me presento a las elecciones”, habría declarado vía telefónica el mes pasado al medio español "El País".

Al ser cuestionada por Sofía Sánchez sobre el Caso de Itiel "N", la exmagistrada aseguró que desconoce lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante:

"Hasta donde yo conocí, que fue el cumplimiento del amparo, el Tribunal Federal me lo tuvo por bien cumplido, ese proceso que yo conocí quedó prácticamente cerrado, pero utilizaron esos mismos datos, esos mismos hechos para girarle esa otra orden de aprehensión a ese señor, incluso le pusieron un número de proceso penal diferente y no sé en qué momento surgirá algo más ,si se lo llevan a juicio con estas pruebas que podrían decirse que son falsas", explicó.

"Respecto al asunto de Itiel, hasta donde yo resolví en el proceso 191 del 2018 fue en cumplimiento de un amparo otorgado por una Juez de Distrito y en consecuencia de ello yo le dicté un auto de no vinculación a proceso por considerar que no había elementos suficientes para tener por acreditada su responsabilidad penal. Posterior a ello me enteré que él fue nuevamente aprehendido y ahora es que me entero que esa nueva detención que le hicieron es del delito por el que yo le dicté la no vinculación, pero que le habrían agregado los testimonios de unas personas más, porque así decían los artículos que he leído en los medios y que esas personas han venido aduciendo de que nunca declararon a Itiel. Y que la Fiscalía los engañó y les hizo firmar documentos en blanco y ahora ellos denuncian a la Fiscalía por hacer uso incorrecto de estos documentos", expuso Sánchez Hernández en República H.

"Esto yo lo tengo de conocimiento por lo que ha surgido en los medios, porque tengo entendido que hay un documento que se filtró en las redes en donde fueron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (...) Ignoro que vaya a suceder con este caso", concluyó.

