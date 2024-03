Jorge Álvarez Máynez responsabiliza a sus contrincantes por inseguridad en el país

El candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, consideró que sus contrincantes en la contienda electoral son responsables por la inseguridad que se vive en todos los estados de la República Mexicana.

Durante su intervención en la firma del Compromiso Nacional por la Paz sostuvo que estos hechos relacionados con la violencia no son nuevos, sin embargo, resaltó que los mismos se han incrementado desde sexenios pasados y dijo, “las fuerzas políticas que inician esta contienda son los que tienen la preferencia electoral y los que han tenido más viabilidad en el triunfo, ellos son las responsables de la estrategia de seguridad fallida”.

PAN y PRI, impulsores de militarización, asegura

Foto: Daniel Ojeda

En ese sentido, el emecista señaló a la coalición del PRI y del PAN como los principales impulsores de la militarización del país, uno de los problemas más grandes que hay relacionados con la inseguridad.

Frente a los asistentes religiosos, el sector empresarial y la sociedad civil presentó cinco aspectos encaminados a la construcción de la paz en México, entre ellos, detalló la creación de una academia de policías para que los mismos tengan una mejor preparación, añadió que también implementará la reinserción social dentro de las cárceles y buscará realizar una reforma a la fiscalización y al gasto público, con el objetivo de invertir en temas de seguridad y disminuir la violencia.

“Hay que entrar en un trabajo de reinserción social porque desde la cárcel se está cometiendo mucho el delito de extorsión y no hay que pedir carta de no antecedentes no penales porque es reconocer el fracaso del Estado Mexicano frente a las personas. Otro de los grandes problemas de este gobierno es que no incrementó los ingresos tributarios y yo sí hablo de la necesidad de una reforma fiscal y también una reforma al gasto”, explicó.

Garantiza que MC retomará los planteamientos del acuerdo

Foto: Daniel Ojeda

Finalmente, afirmó que Movimiento Ciudadano retomará los planteamientos realizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y los demás grupos religiosos, para que los candidatos y candidatas al senado, así como los diputados y diputadas los tomen en cuenta.

“Vengo a comprometerme a título personal y con Movimiento Ciudadano para que tomen en cuenta este documento nuestras y nuestros candidatos al senado y los candidatos y candidatas a diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país”, concluyó.

¿Cuál es la agenda de Jorge Álvarez Máynez este lunes 11 de marzo?

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, estará de visita por la Ciudad de México con dos eventos.

El abanderado del movimiento naranja tendrá actividades públicas por la mañana y por la tarde encuentros privados.

A las 10:30 de la mañana acudirá a los Diálogos por la Paz, en el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco, Ciudad de México.

Por la tarde, su agenda será privada.

