Xóchitl Gálvez se mofa de las burlas por su acento y aclara lo que quiso decir con su frase en Washington

El día de ayer 6 de febrero la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, dio un discurso en el Instituto México de Wilson Center en la ciudad de Washington, en donde criticó que el Gobierno de México no ha reforzado los lazos de bilateralidad con Estados Unidos. Sin embargo, su mensaje sobre no dejar de lado la democracia mexicana no fue lo que robó los reflectores en las redes sociales, pues los internautas se burlaron de una frase que dijo durante su intervención.

A través de su cuenta oficial de X, hizo referencia sobre estas burlas y dejó en claro a lo que se refería al momento de dirigirle un mensaje al presidente Joe Biden, cuando le señaló que "You have to walk the talk".

En el video publicado en la plataforma de Elon Musk, Gálvez recopiló una serie de videos en las que pregunta a estadounidenses el significado de la frase, a lo que responden que significa ser congruente con tus palabras, o bien, "predicar con el ejemplo".

Xóchitl Gálvez llama a reforzar bilateralidad con EU

En el discurso de Washington lamentó que México no esté preparado para consolidar su desarrollo con su socio norteamericano y precisó que será esencial durante los años venideros aprovechar de las oportunidades que han surgido por el nearshoring para colocar al país mexicano como un referente internacional.

Hizo un llamado a aprovechar el potencial de los mexicanos y atender la infraestructura y seguridad pública nacional, pues asegura que en estos rubros México no ha hecho más que retroceder.

"México no está listo, porque lejos de avanzar hacia el futuro, mi país se encuentra retrocediendo hacia el pasado. El estado de derecho enfrentan un gran peligro, en estos años el crimen organizado atenta contra la democracia".

Mencionó que el crimen organizado se ha convertido en un "factor de poder" que afectan la vida cotidiana de los mexicanos, e hizo referencia sobre los robos de carreteras que afectan a los empresarios y conductores, así como los agricultores que son extorsionados por los delincuentes.

EDG/TJM