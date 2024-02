Xóchitl Gálvez recibe ramo buchón de parte de "El Patrón" en plena Conferencia de la Verdad

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por Fuerza y Corazón por México cerró este jueves, un día antes del inicio de las campañas, sus "Conferencias de la verdad" que ha encabezado regularmente desde el inicio de las campañas. Al finalizar el evento, mientras la abanderada del PAN, PRI y PRD se despedía recreando los saltos que días antes realizó al recibir su constancia como candidata en el INE, fue sorprendida con un ramo de flores entregado por un tiktoker conocido como El Patrón.

“Señorita Xóchitl, le manda unas flores El Patrón”, gritó el joven ataviado al estilo norteño, con una camisa roja, jeans azules, lentes oscuros y un sombrero de color claro. Gálvez se mostró confundida inicialmente y preguntó en repetidas ocasiones "¿quién es el patrón? no me espantes", todo esto sin dejar de reír.

El tiktoker le dijo que el regalo venía de parte de los Xóchitlovers, un grupo de apoyo a su campaña que encabeza su hijo Juan Pablo. Tras ello, la candidata reconoció al joven: “¡Tú eres el de TikTok!”, le dijo sin parar de reír, a lo que el joven le respondió: “¡Así es! Que tenga una campaña muy chingona, señorita Xóchitl. El Patrón le quiere hacer saber que es una persona muy valiente, señorita, y muy entrona”. Todo esto mientras entregaba el obsequio, que iba acompañado por una tarjeta con la leyenda "le manda flores el patrón".

Quién es El Patrón y qué son los "buchones"

El Patrón es un negocio en línea que se dedica a la entrega de ramos de flores de estilo buchón, una subcultura que se caracteriza por presumir lujos excesivos, así como el gusto por los narcocorridos y otros tipos de música regional mexicana; algunos especialistas señalan que la palabra proviene del nombre de la marca de whisky Buchannan’s, consumido de forma aspiracional por quienes gustan de este estilo de vida.

Plantea no echar culpas a Calderón, Peña Nieto ni AMLO

Previo al inicio de las campañas electorales, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez afirmó que el eje central de su recorrido proselitista rumbo a las elecciones del 2 de junio, será la seguridad del país.

En su última Conferencia de la Verdad, Gálvez Ruiz, puntualizó que cuando llegue a Palacio Nacional, se hará responsable de lo que haga en el combate a la violencia y el narcotráfico, y no culpará al todavía Presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo ha hecho con sus antecesores.

“De una vez se los digo: en materia de seguridad yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea Presidenta, tampoco a Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos. ¡Ya basta de pretextos! ¡Ya basta de echarle la culpa a otros! Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos me doy cuenta de lo grave que es la situación”, dijo.

Precisó que a lo único que no está dispuesta es a claudicar, doblarse y aceptar que acabar con la criminalidad y la inseguridad, es algo que no se puede cambiar. Aseveró que habrá coordinación con todos los gobernadores a quienes aseguró “conmigo les va a ir bien”.

Salud, economía y agua, también en su agenda

Resaltó que otros temas que impulsarán como prioritarios son salud, economía y agua en los que hará diversas propuestas para mejorar la situación en estos rubros.

Adelantó que, para convencer a la ciudadanía sobre su candidatura, las propuestas que realicen, como la que harán en materia de salud, que es muy agresiva, y va a permitir a las familias dejar de gastar en medicinas o tratamientos médicos.

Indicó también que hay un voto “switch” que en el 2018 apoyó a López Obrador, pero ya no en 2021, pues es un votante muy reflexivo y ese es el que se van a pelear.

“Si quieren seguir oyendo mentiras o quieren apostarle a un proyecto distinto”, expuso.

Arranca campaña mañana en Fresnillo

La senadora panista con licencia, quien indicó que este jueves se da por concluido el ciclo de las Mañanetas, expuso que arranca su campaña en Fresnillo, Zacatecas, en donde iniciarán 90 días duros, arduos e intensos para conseguir el triunfo electoral.

Sobre el tema de los periodistas con el jefe del ejecutivo, indicó que siempre apoyará cualquier iniciativa que privilegie la libertad de expresión por encima de cualquier intención de contener a los periodistas.

“Yo de entrada suscribo el que voy a respetar la libertad de prensa, y que voy a impulsar, de entrada, que haya tres comisionados en el INAI, que di la pelea como senadora, para que el INAI pueda aplicar la ley, de transparencia porque la ley si es la ley, y hay que respetarla”, expuso.

Además, comentó que habrá una aplicación en la que los Xóchitlovers, y todo aquel que se sume, se convertirán en el brazo ejecutor de las políticas públicas de gobierno.