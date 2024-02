Avanza IECM en revisión a registro de candidatos: Patricia Avendaño

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, destacó que el órgano electoral capitalino avanza en la revisión de los documentos de los aspirantes a los 287 cargos de elección popular en la capital, quienes la semana anterior se registraron como candidatos, pero adquirirán ese estatus hasta que se determine que cumplen con los requisitos.

Diseñamos un sistema que todo fue de manera digital y nosotros estamos procediendo a verificar que cumplan con los requisitos.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H, de Heraldo Media Group, perfiló que el 29 de febrero sesione el instituto para determinar quiénes comenzarán las campañas desde el primer día de marzo.

Aún podría haber sustituciones en candidaturas

Explicó que aún podrían darse sustituciones en las candidaturas, pero mientras están revisando y pidiendo a partidos que si algún documento no es correcto se subsane.

Explicó que tras esto los aspirantes a la Jefatura de Gobierno, 16 alcaldías, 64 diputaciones y 204 concejalías podrán comenzar a dar propuestas, por lo que la ciudad y los medios se llenarán de información.

Destacó que el IECM vigilará que no haya campañas negras y que aunque la contienda sea apasionada no se denoste a nadie y se haga dentro del marco legal. En el mismo sentido, aseguró que se vigila que se cumpla con la paridad.

Garantiza certeza, incluso con resultados cerrados

Más tarde, entrevistada por Salvador García Soto para Heraldo Radio, aseguró que el Instituto está preparado para dar certeza a las elecciones, incluso cuando el resultado fuera cerrado.

Del mismo modo, celebró que haya efervescencia, debate y confrontación, pues en el pasado no existía, pero urgió que esto no derive en violencia, aunque señaló que no se tienen ubicados focos rojos donde esto pudiera ocurrir.