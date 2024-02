Xóchitl Gálvez niega corrupción y tráfico de influencias por casa en la que realiza conferencias

Xóchitl Gálvez rechazó las acusaciones realizadas este miércoles por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien la acusó de corrupción y tráfico de influencias por supuestamente haber otorgado permisos irregulares a la empresa inmobiliaria Grupo Marhnos, siendo delegada de Miguel Hidalgo, misma que ahora prestaría la casa en la que se realiza la "Conferencia de la verdad".

"Esta casa la rentó el Partido Acción Nacional, hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia (López Rabadán), no sé si anda por aquí pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me está mandando diferentes opciones de casas. Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato. No hay nada, absolutamente indebido", dijo.

Sigue leyendo:

Acusa Morena conflicto de interés por inmueble en que Xóchitl Gálvez realiza conferencias

Xóchitl Gálvez se reúne con el Papa Francisco

Asegura que no autorizó obras irregulares

En la "Conferencia de la Verdad" de este jueves, Gálvez Ruiz dijo que la obra en Lago Filt a la que se refirió Delgado cumplía con los requisitos.

"Los jefes delegacionales no autorizamos construcciones (...) Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos, si no cumple los requisitos no le puedes inscribir la obra. Les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos", aseguró.

La precandidata aseguró que si hubiera sido ilegal la hubiera cancelado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque ella tenía esa facultad a través del Invea.

Explica López Rabadán el procedimiento de la renta

Foto: Especial

Kenia López Rabadán, Jefa de la Oficina del equipo de campaña, indicó que tenían la necesidad de tener unas oficinas para llevar a cabo las "Mañanetas" y buscaron con ciertos requerimientos como la amplitud y visitaron varios inmuebles, encontrando el de la colonia Anzures, y en un acuerdo con el Partido Acción Nacional se rentó el espacio.

“Por supuesto que todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena que además, por cierto han sido señaladas una por una de mi parte y Max Cortázar, demuestran que están desesperados, por supuesto, lo único que demuestra es que, de nuestra parte hay ilegalidad y de parte de ellos hay mucho miedo porque vamos a ganar”, indicó.

Niegan que empresario haya financiado gira a España

Ildefonso Guajardo, de la Comisión de Relaciones Exteriores, rechazó que Nicolás Mariscal Servitje, quien es consejero asesor internacional de la organización Alianza por Iberoamérica, haya financiado el viaje a Europa de Xóchitl Gálvez y esté involucrado porque nadie que no sea del equipo participa en la organización de la agenda de la abanderada de oposición.

Cada una de las reuniones fueron organizada directamente por los liderazgos correspondientes. No hubo ningún intermediario mexicano, fuera de lo que somos el equipo de campaña de la próxima presidenta de México.

Refirió que se comunicó personalmente con la presidenta del Organismo Empresarial Español invertido en Iberoamérica, Nuria, Villalón, quien hizo la convocatoria a la que asistieron 100 empresarios representantes de los más importantes grupos empresariales invertidos en México.

Xóchitl Gálvez indicó que no conoce a Nicolás Mariscal Servitje y señaló que en aras de la transparencia, darán a conocer el contrato de arrendamiento del inmueble donde llevan a cabo las Conferencias de la Verdad, aunque insistió en que no hay nada ilegal como lo señaló Mario Delgado.