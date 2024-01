“Metería las manos al fuego por Andrés Manuel López Obrador”: Ignacio Mier

Al término de la Sexta Reunión Plenaria de Morena, su coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier señaló que “metería las manos al fuego” por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de medios, Mier Velazco fue cuestionado sobre la información que se difundió sobre un presunto apoyo de 2 millones de dólares para la primera campaña presidencial de López Obrador, a lo que contestó que hay un total respaldo para el jefe del ejecutivo, ya que es un hombre que se abandonó a la patria, y que, por ello, ha sido víctima de ataques sistemáticos.

Sus compañeros de movimiento, de partido y coalición respaldamos al Presidente de la República

“El presidente de la República es un hombre Íntegro, honesto, comprometido, abandonado al servicio a la patria, así lo dijo públicamente, y ha sido víctima invariablemente durante los últimos 30 años de cuestionamientos a su vida personal, a sus hábitos, a su lenguaje, a todo ha sido sujeto al escrutinio público como nadie. Lo que se ve no se juzga y el 70% de los mexicanos y su movimiento, sus compañeros de movimiento, de partido y coalición respaldamos al Presidente de la República. Si por alguien tengo que meter las manos al fuego es por Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Señaló que esa información forma parte de la campaña de desprestigio, el ataque sistemático que se realiza desde 2005, cuando se inició el proceso de desafuero en contra de López Obrador, y luego se quiso detener el proyecto y avance del movimiento en el 2006, con toneladas de dinero y a través de las tarjetas de Monex, violentando la voluntad popular.

Expresó que están acostumbrados a los ataques por parte de la oposición, pero el pueblo de México muestra ya su rechazo a esos gobiernos que generaron desigualdad, convirtieron al estado mexicano en un modelo de negocios y en una fábrica de pobres.

“Se planteó así, la necesidad de una reforma integral al sistema judicial"

“Solamente algunos no lo quieren ver, y es normal tampoco debe asustarnos; nos ha acompañado durante estos más de 24 años de construcción de un movimiento para mejorar las condiciones de vida de nuestro país y en la democracia debemos de entender que así es; nos guste o no nos guste, lo compartamos o no, pero tampoco estamos en un esquema de que tenemos que poner la otra mejilla para admitir lo que desde nosotros en conciencia creemos que es falso”, abundó.

Sobre la presencia de funcionarios federales, Mier Velasco indicó que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños esbozó dos iniciativas que presentará el presidente de México los próximos días y que tiene que ver con garantizar que los trabajadores, tanto del Apartado “A” como del Apartado “B”, reciban una pensión digna, y también cómo lograr el blindaje constitucional al salario mínimo, para que el incremento siempre esté por encima de la inflación.

Indicó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, amos, hizo una explicación puntual, detallada, transparente sobre cómo han venido disminuyendo los delitos y cómo en buena medida la dificultad de cerrar la llave estriba en la altísima impunidad que existe en México, la crisis que está viviendo el país en materia de justicia, que impide que se complemente la triada virtuosa de abatir desigualdades, mejorar las condiciones de vida de la población, y por otro lado, un sistema de justicia expedito, pronto, gratuito, que no solamente se garantice a los que tienen posibilidades económicas, sino sobre todo a los estratos más desfavorecidos.

“Se planteó así, la necesidad de una reforma integral al sistema judicial que abarque fiscalías, que abarque lo que se conocía como ministerios públicos, y de esa manera empezar a construir en un esquema de responsabilidad compartida, tanto de órdenes de gobierno como de los poderes del Estado, la solución al asunto de seguridad, no es un tema que sólo se circunscriba al ámbito federal”, dijo.

