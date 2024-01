Morena dará a conocer la lista de aspirantes a diputaciones y senadurías la próxima semana

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que ya a partir de la próxima semana, darán a conocer las listas de quienes serán los aspirantes a diputados federales y senadores y rechazó que haya una ruptura por inconformidades en las designaciones.

Tras participar en la Sexta Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo reconoció que hay presiones de quienes quieren ser candidatos, pero descartó que haya una ruptura al interior, y garantizó que a nadie le han dado la bendición.

Mario Delgado invitó a la militancia a seguir de cerca el proceso

FOTO: Especial

"No puede haber inconformidades, porque no hay candidatos, entonces hay siempre presión de gente que quiere ser candidato, candidatas, pero yo invito a toda la militancia a que estén siguiendo este proceso muy de cerca para que no se dejen engañar de que ya fulanito acordó con no sé quién, que este ya lo palomearon, que aquel ya le dieron la bendición, que ya se pusieron de acuerdo. No, no hay nada de eso”, expuso.

Aspirantes fueron decididos a través de la opinión del pueblo, asegura Mario Delgado

Dijo que, en la plenaria, les comentó a los legisladores de Morena, que todos deberían tener la posibilidad de reelegirse, por el trabajo que han realizado en la Cámara, pero insistió que es a través de la opinión ciudadana cómo se definirán los cargos, porque en Morena, aseguró, no hay imposiciones.

“Entonces, no hay imposiciones, no hay amiguismos, no hay nepotismos. Tenemos que ser fiel a que la gente siga decidiendo en Morena, por eso nos va tan bien, porque cuando decidimos a través de las encuestas, la gente nos dice que no tiene mayores posibilidades de triunfo y por eso Morena ha tenido estos triunfos”, afirmó.

Mario Delgado también reconoció que, en la aplicación de encuestas, si le han invertido y se han gastado “una lana” ya que, aunque cuentan con un gran equipo, hubo muchos participantes en el proceso interno, por lo que tuvieron que contratar diversas empresas para que los auxiliarán.

Mario Delgado reconoció que Morena invirtió una significativa cantidad de recursos en la aplicación de las encuestas

FOTO: Especial

Mario Delgado califica de "puro cascajo" las listas e plurinominales de la oposición

Sobre las listas plurinominales de la oposición para el Congreso, Delgado Carrillo indicó que son “puro cascajo” y la opción para que regresen los mismos a seguir robando.

¿Quieren que Alito Moreno siga en la vida pública? Voten por la candidata del PRI y el PAN, ¿Quieren que Manlio regrese a la política? Voten por la candidata del PAN, Ricardo Anaya. Ya estaba desaparecido, regresa; Cabeza de Vaca, puro cascajo. Eso es lo que representan ellos, está muy claro todo este cuento de que son una opción diferente. No, son los mismos de siempre que quieren regresar a lo de siempre, a tratar de vivir del presupuesto y seguir robando”, expresó.

Sobre las Conferencia de la Verdad, que inició Xóchitl Gálvez, el dirigente nacional de Morena indicó que este ejercicio “está muy chafa”.

“Pues ni siquiera llega a copia. Está muy chafa la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron, tuvo que leer como 8 minutos porque no hay la capacidad de improvisar. Nosotros vemos al Presidente 2 o 3 horas, todos los días dando información sobre las acciones del gobierno con los números muy presentes de todas las acciones que se están realizando”, comentó.

EDG