"Respetaremos fuerza política que ganó en 2021 para elegir a alcaldes sustitutos": Martí Batres

El jefe de gobierno, Martí Batres dejó en claro que, en la conformación de la terna para designar al nuevo alcalde de Benito Juárez, se respetará la fuerza política que obtuvo la victoria en 2021.

Asimismo, refirió que en su momento enviará las propuestas al Congreso de la Ciudad de México, pues el plazo para designar al nuevo titular de la demarcación mencionada es antes del 2 de febrero, y lo que buscan es que la persona que quede al frente una persona que no este involucrada en casos del denominado “cártel inmobiliario”.

¿Cómo es el proceso de elección para el alcalde de Benito Juárez?

Dijo que si el órgano electoral ya tiene la terna mencionada, “deberían atenderlo”

“En cuanto a la terna de Benito Juárez, vamos a mandar una terna también, cumpliendo con nuestras atribuciones, estamos dentro de los plazos legales; y, por otra parte, vamos a respetar a las fuerzas políticas que gobiernan en cada caso, no vamos a hacer lo mismo que hizo el PAN en Nuevo Léon, el PAN y el PRI que se juntaron para tratar de robarle la gubernatura a Movimiento Ciudadano, pero sí vamos a buscar perfiles que no estén involucrados con el tema de la corrupción inmobiliaria, que eso es importante”, señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino manifestó que “sí estoy buscando nombres, o sea, estoy buscando nombres de panistas que no estén involucrados con la corrupción inmobiliaria, y con ellos voy a armar la terna para enviarla al Congreso local”.

Explicó que la ley no dice que el partido haga propuestas, al contrario “lo que señala es que, si se va un alcalde, el Jefe de Gobierno manda una terna al Congreso de la Ciudad de México y de esa terna el Congreso escoge a alguien, eso es lo que dice”.

“Pero no hay un planteamiento previo, la ley no señala que el Jefe de Gobierno reciba una propuesta de una alcaldía o de un candidato o de un partido o de un grupo parlamentario, o sea que la responsabilidad de elaborarla es del Jefe de Gobierno. Como ya dije, vamos a respetar a la fuerza política que gobierna en cada caso, pero sí queremos, yo quiero mandar unos perfiles que no… no vaya a salir que luego están involucrados con alguna de estas cosas. Si no me van a decir que yo los propuse, imagínate nada más”, destacó.

"Nosotros no participamos en el proceso electoral"

Respecto a que el envió de esta terna se esta condicionando por parte de legisladores del PAN para elegir al nuevo titular de Iztapalapa, Batres Guadarrama dijo que “no debería ser, cada una es un proceso diferente, incluso no sabemos si algún otro alcalde va a pedir licencia para buscar algún otro cargo público”.

Por ello, dijo que si el órgano electoral ya tiene la terna mencionada, “deberían atenderlo”, aunque, reconoció que “ya la tenían y el tema estaba enlistado en el periodo extraordinario” pero al final decidieron bajarlo ante la falta de acuerdo político.

“Yo creo que, en rigor, deberían convocar un extraordinario para resolver el tema de Iztapalapa, es lo que corresponde, ¿por qué? Porque tiene plazos diferentes a los plazos de Benito Juárez”, apuntó.

Si dicen mentiras los vamos a desmentir

Por otra parte, el mandatario capitalino expresó que “nosotros no participamos en el proceso electoral, pero si dicen mentiras obviamente que los vamos a desmentir, ni modo que nos quedemos callados”, y expresó que no permitirá que estén “haciendo campaña electoral con nuestro trabajo”.

Esto en respuesta a que actores de la oposición le pidieron que “sacar las manos” del proceso electoral. “Pues por supuesto que vamos a aclarar, porque no nos gusta que estén utilizando para su campaña electoral los frutos del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo vamos a permitir eso? Entonces, ahora quiero mostrar otra cosa, porque si se meten en los asuntos del gobierno les vamos a contestar. Es más, aquí yo le quiero pedir a la gente del PAN que saque sus manos de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de México, porque les vamos a contestar”, concluyó.

srgc