Víctor Manuel Mandujano pide a chiapanecos dejar apatía y ayudarlo a obtener candidatura independiente

El precandidato independiente a la gubernatura de Chiapas, Víctor Manuel Mandujano, solicitó el apoyo de los ciudadanos para recabar las firmas requeridas para llegar a la boleta.

"Quiero pedirle a la ciudadanía que nos ayude y que haga partícipe de este derecho que tenemos todos, yo creo que éste es el mejor momento de poder hacer la diferencia, dejar esa apatía", afirmó.

Requiere cien mil firmas

Entrevistado por Alejandro Moguel en De Frente Chiapas, de El Heraldo Radio, Mandujano recordó que tras registrarse como aspirante le dieron 29 días para recabar cien mil firmas, lo cual, señaló, aunque es difícil no es imposible.

"Ahorita estamos en el proceso de recabar las firmas con la ciudadanía, solamente los ciudadanos nos pueden llevar a ser candidatos independientes", dijo.

Sin embargo, admitió que las condiciones no son siempre favorables y los requisitos se vuelven complicados, principalmente por el poco tiempo con el que cuentan,

"Las condiciones no son favorables muchas veces, los requisitos son bastante complicados, sobre todo por los tiempos, tiempos en los que se cortan en la Reforma del Código Electoral Chiapaneco, eso genera que el tiempo se fuera acortando", dijo.

Independencia es política y financiera

El precandidato consideró que hablar de independencia se refiere tanto a cuestiones políticas como financieras: "no depender de un color y mucho menos de un recurso que nos pueda condicionar".

Al mismo tiempo, "consideró que la gente está cansada y ya no cree en los partidos". Sin embargo, detalló que él no los considera malos, pues son un instrumento para participar. En ese sentido, recordó que él mismo fue candidato a una diputación local en 2015 con Movimiento Ciudadano, sin necesidad de afiliarse al partido, pero le permitió caminar casa por casa.

Finalmente, detalló que por ahora no puede decir que es candidato, no puede hacer propuestas y debe cuidar el tema de la fiscalización, por lo que no puede hacer publicidad con lonas para evitar multas.