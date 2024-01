Cabaret y sátira política con Claudia Sheinbaum y Las Reinas Chulas, en nuevo episodio de podcast

El nuevo episodio de Sheinboom, el podcast semanal de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, tuvo como invitados a la actriz Nora Huerta, de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas y tres jóvenes integrantes de la compañía, quienes hablaron de esta forma de entretenimiento como herramienta para hacer crítica social y abordar la política desde otra perspectiva.

En ese sentido, Huerta destacó que su último número fue el Cabaret Patrio, en el que se aborda una critica a las "visiones conservadoras de quienes quieren volver al pasado, principalmente al neoliberalisno", en contraposición a la visión que aseguró que se plantea en la Cuarta Transformación, en la que se busca un bienestar común a través de la colectividad.

El humor es cosa seria

La artista aseguró que en el cabaret se desacraliza lo intocable por lo que "el humor es cosa seria", pues permite utilizar esta herramienta para abordar temas importantes para todos, siempre perdiendo el miedo a "hacer el ridículo" pues "todos llevamos un cabaretero adentro".

Al respecto, la precandidata de Morena, PT y PVEM consideró que la ironía es la manera más increíble de aprender y se preguntó qué sería del mundo sin el teatro y sin el cabaret.

Plantea mayor acceso a actividades artísticas

Claudia Sheinbaum y Nora Huerta. Foto: Especial

Al recordar que durante su infancia y juventud ella misma pudo acceder a actividades artísticas, consideró que esto la ayudó a formarse. Sin embargo, reconoció que este tipo de actividades aún están reservadas principalmente para las élites, por lo que mencionó la necesidad de abrir más escuelas de arte para hacerlo accesible.

Carlos Alexis, Sabrina Tenopala y Edgar Vázquez, los tres jóvenes cabareteros invitados por Sheinbaum Pardo, quienes realizaron un breve sketch, destacaron que en el cabaret han encontrado una forma para hacer crítica política desde la sátira y el humor, que se aleja del humor machista y clasista que habitualmente se realiza como entretenimiento en el país, así como del teatro solemne que es incapaz de reírse de sí mismo.

Al respecto, Sheinbaum Pardo comentó que hacer teatro es valiente, pues muchos jóvenes optan por no realizar estas actividades por temor a no poder vivir de ello; por ello, llamó a las familias a no limitar las vocaciones de los jóvenes.