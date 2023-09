Así se vivió la entrega de la constancia de Xóchitl Gálvez como la aspirante del FAM en todo México

Este domingo 3 de septiembre Xóchitl Gálvez recibió la constancia con la que se le dio el triunfo como la responsable Nacional de la Construcción del Frente Amplio por México, lo cual la hace la única que estará al frente de los esfuerzos de la coalición del PRI, el PAN y el PRD con rumbo a 2024.

La senadora panista encabezó este evento desde el centro de la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia acompañada del líder del PAN, Marko Cortés; del presidente del PRI, Alejandro Moreno y del hombre que encabeza al PRD, Jesús Zambrano. No obstante, en diversas plazas principales de la República Mexicana se hicieron concentraciones para apoyar a la política.

Unidad, reconciliación y la neta, ofrece Xóchitl en entrega de constancia

Elia Castillo

Con promesas de unidad, reconciliación y hechos, no palabras; en contra de la división, el odio y la convocatoria a un gobierno incluyente en donde quepan todos, no se discrimine a ningún mexicano por color de piel, idioma, condición económica, ni credencial partidista, llama Xóchitl a lograr “una hazaña ciudadana” para alcanzar la victoria en 2024.

En su mensaje al pie del monumento al Ángel de la Independencia con miles de personas congregadas desde temprana hora este domingo , Xóchitl Gálvez privilegió en su mensaje la reconciliación y le abrió las puertas a todos los que querían construir porque recordó que no pertenece a ningún partido.

“Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente” señaló la ganadora de la contienda interna, tras la declinación del PRI y de la priísta, Beatriz Paredes.

La senadora reconoció que hasta hace dos meses, la oposición estaba dividida y desmoralizada pensando en cuál sería el margen con el que Morena y aliados les ganarían en 2024, sin embargo, reiteró, que ahora la esperanza pasó de manos y ya no le pertenece al partido en el gobierno sino al Frente Amplio por México, con ella a la cabeza.

“Hace apenas unos meses estaba desunida y desmoralizada, la pregunta no era si podíamos ganar sino por cuántos puntos nos iban a derrotar, decían por todos lados no hay oposición y hoy ¡Hay oposición!, que se oiga fuerte y claro aquí está la oposición en muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo, me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas juntos recuperaremos la esperanza y hoy contenta, decidida y llena de esperanza, yo Xóchitl Galvez de origen hñähñu , de Tepaltepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el gran honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio Amplio por México”, señaló.

La hidalguenses se comprometió a no dividir más al país, sino construir la unidad, a no recurrir a la ofensa ni a la descalificación y a no mentir ni manipular a nadie, “les diré siempre la neta” aseguró.

“Quiero decirles tres cosas que no vamos a hacer y tres cosas que sí haremos en este camino a la victoria, primero muy importante, no vamos a seguir dividiendo a México, México necesita hoy con urgencia Unidad, México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo, México nos necesita a todas y todos”, subrayó.

En tanto, las tres promesas que se comprometió a sí aplicar son: escuchar a todas las voces, a todas las personas, abrir las puertas de Palacio Nacional para todos, luego de que llevan cinco años cerradas y aceptar a todos y todas.

“Vamos a incluir a todas y todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha, yo no tengo formalmente un partido, no tengo feliz ni fobias, soy políticamente Daltónico, sólo veo un color, el color de México…Por eso en el frente vamos a incluir a todas y todos porque los necesito a todos”, subrayó Xóchitl.

La senadora acompañada de las dirigencias de los tres partidos del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, señaló que la frase “Juntos Haremos Historia” de Morena y aliados fue incumplida y solo se convirtieron en una pandilla, porque dijo, la historia no se hace dividiendo.

“Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla, están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando al odio entre los mexicanos , sino sumando, haciendo historia no se hace en la discordia, sino en la reconciliación”, sostuvo.

Frente Amplio realiza caravana y evento de apoyo a Xóchitl Gálvez en Villahermosa Tabasco.

Por: Armando de la Rosa

Este domingo por la mañana, los integrantes del PRI, PAN y PRD, realizaron una reunión en el Museo Elevado de Villahermosa (MUSEVI) en el cual manifestaron su apoyo a la designación de Xóchitl Gálvez como aspirante a la presidencia de México.

Al evento, también llegó una caravana de vehículos del Frente Cívico Nacional (FCN), cuyos conductores solo pasaron por la avenida Paseo Tabasco pero no se quedaron al evento.

En un primer momento, los integrantes del Frente Amplio, observaron en dos pantallas, el evento de Xóchitl Gálvez en la ciudad de México y posteriormente los dirigentes de los partidos, ofrecieron sus posturas sobre la alianza.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Francisco Javier Cabrera Sandoval, sostuvo que en la entidad se replicará el mismo que esquema que se realizó a nivel nacional para apoyar a Xóchitl Gálvez como representante del Frente Amplio por México.

Muestran apoyo a Xóchitl Gálvez en Guadalajara

Por: Mayeli Mariscal

Con banderas, lonas, porras y vivas, jaliscienses celebraron en la concluencia de las avenidas Vallarta y Rafael Sanzio, el que Xóchitl Gálvez sea quien encabezará al Frente Amplio por México como candidata a la Presidencia en el proceso electoral 2024.

En el lugar llegaron la mañana de este domingo militantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de ciudadanos.

Por parte del Foro Plural Jalisco, una asociación civil cuyo vocero es Salvador Cosío, emitió un pronunciamiento en donde se sumaron "a la expresión de unidad por el éxito en la elección presidencial del 2 de Junio de 2024".

FOTO: Foro Plural Jalisco

Además, destacaron que fue innovador el modelo de elección del Frente que favoreció a Xóchitl Gálvez entre ellos:

Participación ciudadana por encima del interés partidista Reglas de participación consensuadas con la sociedad Subordinación de participantes a un interés superior

"El triunfo es de los ciudadanos", concluyeron en el posicionamiento.

Así, este domingo en punto de las 10:00 horas en cada uno de los cruces de las Avenidas Vallarta y Rafael Sanzio se colocaron contingentes de los partidos políticos que integran el Frente con banderas de sus institutos políticos invitando a que los automovilistas tocaran el claxón y celebraran.

Este domingo Xóchitl Gálvez recibió la constancia por parte del Frente Amplio por México en la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez dará una batalla electoral en el 2024, coinciden simpatizantes de Puebla

Por: Jesús Lemus

Puebla.- Simpatizantes de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en el estado de Puebla, confiaron en que dará una verdadera batalla electoral en las votaciones de 2024, para arrebatarle a Morena la Presidencia de México. Fueron cerca de mil personas las que se concentraron en el conocido Parque Juárez de Puebla capital, donde los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Néstor Camarillo Medina, Augusta Díaz de Rivera y Carlos Martínez Amador, celebraron que la senadora recibiera su constancia que la acredita como la representante del frente.

Ante sus simpatizantes, señalaron que Morena fracasó con sus políticas de gobierno, que por eso urge corregir el rumbo del país, mediante el proyecto que promueve Xóchitl Gálvez Ruiz.

“La designación de Xóchitl Gálvez demuestra la unidad del PRI, PAN y PRD. Como frente estamos listos para dar la batalla electoral en el 2024”, coincidieron los dirigentes de los tres partidos políticos.

Unidad y optimismo marcaron el acto de apoyo a Xóchitl Gálvez en Plaza de Armas en Querétaro

Por Rodrigo Mérida

Miembros del PAN, PRI, y PRD se reunieron esta mañana en la Plaza de Armas para respaldar el mensaje de unidad de la candidata del Frente Amplio por México

La Plaza de Armas de la capital de Querétaro se convirtió en un epicentro político. Cerca de 2,500 personas se congregaron desde temprana hora de la mañana para mostrar su apoyo a Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México. La multitud atenta escuchó el mensaje de Gálvez, transmitido desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, en una pantalla gigante.

En su discurso, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a mantener la alianza unida para ganar la próxima contienda electoral. "En el Frente Amplio por México, no habrá división ni se promoverán discursos de odio ni mentiras", aseguró la candidata. Esta declaración llega en un momento crítico en el que las divisiones políticas amenazan con desgarrar el tejido social del país.

Representantes de distintas facciones políticas, incluidos miembros del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se dieron cita para respaldar la candidatura de Gálvez. "Es hora de que los ciudadanos se sumen a este proyecto que busca unir fuerzas por el bien del país", expresó uno de los líderes del PAN presentes en el acto.

El evento transcurrió sin contratiempos y se pudo observar un ambiente de esperanza y unidad entre los asistentes. Banderas de los diferentes partidos que conforman el Frente Amplio por México ondeaban al unísono, en un raro pero bienvenido espectáculo de armonía política.

Durango está con Xóchitl la Plaza de Armas se vistió de azul

Por: Ignacio Mendívil

Los Duranguenses mostraron su apoyo en la plaza de Armas de esta ciudad Capital donde celebraron cientos de duranguenses que se reunieron para presenciar en vivo un momento trascendental en la política nacional. Fue un día en el que Xóchitl Gálvez, oriunda de Hidalgo, recibió su constancia como líder del Frente Amplio por México. En un gesto que habla del profundo arraigo de Xóchitl Gálvez en el corazón de Durango, los comisionados locales del Frente Amplio por México, Eleazar García y Daniela Castro, destacaron la participación activa de más de 75,000 duranguenses en este proceso histórico.

El ambiente en la plaza era palpable de entusiasmo y alegría, con la multitud vitoreando con pasión consignas como "¡En Durango, Xóchitl Va!", "¡Presidenta!" y "¡Xóchitl!". Desde la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, la mujer que ha devuelto la esperanza a todo el país, recibió su constancia para liderar la construcción del Frente Amplio por México.

Este evento representa un claro testimonio de la conexión entre Xóchitl Gálvez y el pueblo de Durango, así como el apoyo masivo que ha obtenido en su misión por un México más inclusivo y democrático. La energía y el compromiso de los duranguenses en esta jornada histórica reflejan el deseo colectivo de un cambio positivo en nuestro país. Los panistas se enorgullecen de estar al lado de Xóchitl Gálvez y de ser parte de este movimiento por un México más justo y unido.