Ricardo Monreal se plantea construir un México más justo, próspero e igualitario

Ricardo Monreal afirmó este domingo que no descansará hasta consolidar la transformación de nuestro país, y hasta construir un México más justo, próspero e igualitario, que garantice la seguridad y los derechos humanos de todas las personas, así como su acceso a la educación, salud y trabajo.

El doctor emitió un mensaje en vivo en redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron en sus recorridos por todo el país, en busca de la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. “Nosotros entregamos todo. Ahora depende de los ciudadanos” que responderán la encuesta que levantará el partido.

“Estamos en manos de ellos. Ojalá y se pueda valorar experiencia, capacidad, racionalidad o buen juicio, y no sean motivados por el ruido mediático o la publicidad excesiva”.



Monreal aseguró que él actuará con prudencia; incluso, a pesar de que se pudo observar una contienda interna inequitativa, por los miles de anuncios espectaculares, bardas pintadas y lonas instaladas en favor de algunos aspirantes, dijo que es más fuerte su sentimiento por mantener la unidad y cohesión del movimiento, para “no poner en riesgo lo que hasta ahora hemos logrado”.

Ricardo Monreal destacó que llevar a cabo este proceso fue una decisión correcta, porque movilizó al partido en todo el país, generó discusión y la necesidad de revisar las políticas públicas, los avances de la Cuarta Transformación y las asignaturas que todavía nos falta consolidar y reforzar.

Informó que en 70 días de trabajo recorrió todos los estados de la República y la Ciudad de México, visitó más de 100 municipios y en igual número de asambleas informativas dialogó con las y los ciudadanos.

“Recorrimos más de 45 mil kilómetros y conocimos a miles de personas maravillosas de todos los credos, de todas las religiones, tonos de piel, diversidad sexual, edades y con pensamientos distintos, pero con un anhelo común: México. Por eso fue una experiencia extraordinaria, única, formativa y enriquecedora”.



Monreal subrayó que se reunió con jóvenes, ganaderos, agricultores, pescadores, horticultores, productores de maíz, de trigo y hortalizas, con trabajadores de los estados, de limpia, de salud, de los municipios, del sector público, emprendedores, profesionistas, quienes le expresaron sus inquietudes y propuestas.



Además, dijo que se reunió con personas que sufren, que no tienen empleo ni actividad o que la justicia les ha sido negada a ellos o a un familiar, con quienes se han enfrentado a casos de personas desaparecidas o tienen un pariente encarcelado por cuestiones políticas.



Así como con comerciantes, locatarios de mercados, con liderazgos de mujeres en las colonias, con representantes de transporte público, con quienes demandan vivienda, integrantes de cooperativas, de la Comunidad LGTB, con las comunidades y pueblos originarios. “Me reuní, pues, con el México real”.



"Por ellos, no descansaremos. Por todos ellos y ellas, no pararemos hasta ver un México justo, próspero, inclusivo, verde, un México que a todos nos pueda hacernos sentir orgullosos. No nos detendremos en continuar la lucha, para lograr el reconocimiento de sus derechos”.