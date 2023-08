Santiago Creel y Xóchitl Gálvez coinciden en que violencia y falta de Estado de derecho son los principales problemas del país

Los aspirantes del Partido Acción Nacional, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez coincidieron en que la violencia es el principal problema que aqueja a México, que se ha acrecentado con la política de "abrazos y no balazos".

En su participación en el Primer Foro "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México, Creel Miranda señaló que la postura que se ha aplicado desde Palacio Nacional, es la falta de respeto a la Constitución y la impunidad que ha dado carta abierta para el desarrollo del crimen organizado.

"Es la violencia y vamos a ponerle el acento, es el crimen organizado que está a sus anchas en el país y tiene regiones completamente bajo su control y el gobierno con una política criminal de abrazos y no balazos se burla de eso por eso pienso que el principal problema es la violencia", dijo.

Ambos enviaron un mensaje al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva Créditos: Daniel Ojeda

Xóchitl Gálvez expreso que para enfrentar a la criminalidad del país, se requieren "ovarios" y ella los tiene para controlar a los grupos delincuenciales.

"Yo digo que la política de abrazos y no balazos es un fracaso y yo les he dicho a todos que tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes y aplicar el estado de derecho", expreso,

Sobre los libros de texto, el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indico que no sirven y se deben tirar a la basura.

"La educación es el mejor instrumento para igualar a los desiguales, eso que verdaderamente le abre a un joven a una joven el mundo, y lo que si se, es un crimen lo que están haciendo con los libros de texto gratuito, adoctrinan, no enseñan y hay que tirarlos a la basura que es donde deben estar"' afirmó.

Ambos enviaron un mensaje al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien estuvo ausente después de anunciar una pausa en su trabajo en el Comité Organizador del Frente Amplio Por México.

Santiago Creel confió en que el Comité Organizador, transparente y responda a las peticiones del PRD, esperando que en el próximo foro el dirigente perredista esté presente.

“Quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Jesús Zambrano y por su conducto a toda la militancia del PRD Jesús tú y tu partido son indispensables en el frente aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro”, comentó.

Xóchitl GALVEZ también señaló que es necesaria su participación, que hace falta su trabajo, principalmente porque él abrió la puerta para que la sociedad civil participara en el proceso interno del FAM.

Acuerdan PAN y PRI con PRD revisar las firmas

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRI, Alejandro Moreno, acordaron con su homólogo del PRD, Jesús Zambrano, revisar las firmas de apoyo de todos lo aspirantes a fin de que no haya ninguna duda y resolver la pausa que los perredistas anunciaron en los trabajos del Comité Organizador.

En entrevista previa al primer foro del Frente Amplio por México, el dirigente del PAN fue cuestionado sobre el anuncio de los perredista, al respecto, señaló que el proyecto de la oposición requiere de todos, de la izquierda que representa el PRD y confío en que seguirán trabajando.

“Este proyecto requiere de todos, requiere de una izquierda que representa el PER seguro que al final, con Altura te miras todos seguiremos trabajando en este proyecto

Si puedo decir cómo es que estamos de acuerdo en esta PRD cómo se revisan las firmas de todos los aspirantes, no solamente de aquellos de los que pasaron, sino también de los que no pasaron” señaló el líder panista.

Sobre la reunión entre los tres dirigentes, que por la mañana Zambrano adelantó tras el anuncio del impasse en el Comité, Cortés detalló que se reunieron para comer y ahí acordaron la revisión de las firmas de todos los aspirantes, tanto de los cuatro que pasaron a la segunda etapa al cumplir con la 150 mil firmas de apoyo, distribuidas en al menos 17 estados, y también de los que no lograron el requisito para continuar en la contienda.

“Lo vimos para comer, una buena reunión, donde acordamos precisamente pedir , que se revisan todas las firmas, de quienes pasaron esta etapa de quién es no lograron, dándole evidentemente nuestro respaldo y reconocimiento al Comité Organizador que como ustedes saben tiene expertos en materia electoral”, subrayó Cortés.

Añadió que entre mayor transparencia haya en el proceso, es mejor para que no haya dudas, que todo se aclare y que todo siga como ha sido “y sigue siendo un suceso ejemplar con una gran participación y características democráticas”, sostuvo.

Aseguró que continuarán conversando con la dirigencia del PRD. “Vamos a seguir construyendo y dialogando como saben, nuevamente hoy nos sentamos los tres dirigentes a seguir dialogando y buscando construir por bien de México”

Con información de Jorge Almaquio García

dhfm