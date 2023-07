Mario Delgado convoca a morenistas “a multiplicarse” convenciendo a más a credencializarse en la 4T

A multiplicarse” en Morena, instruyó este viernes a los militantes de ese partido su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, durante el banderazo de la campaña de “Credencialización de la Cuarta Transformación” rumbo al 2024, proceso que inició en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En el evento en la Plaza Manuel Tolsá, en el Centro Histórico de la capital del país, Delgado pidió a que cada militante con nueva credencial convenza a tres o cuatro más, especialmente a los beneficiarios de programas sociales del gobierno federal como la Pensión para Adultos Mayores, pues advirtió que es su “deber” sino la derecha desaparecerá estos apoyos.



“Si yo tengo a un familiar que tiene una beca, una pensión es mi deber defender ese apoyo que tiene, no lo puedo dejar solo, no podemos dejar que triunfe la derecha".

El señor Gilberto Becerra Cuevas, militante de Morena, recibió su credencial

Créditos: Iván Evair Saldaña

La participación de Mario Delgado

“¿Dónde va avanzar la derecha? En aquellas casas que nosotros no visitemos; a quién va convencer la derecha con sus mentiras, con sus campañas de miedo, con sus noticias falsas, a aquellos ciudadanos que nosotros no platiquemos con ellos, que no los convenzamos. Entonces, tenemos que multiplicarnos y para eso hicimos este programa de credencialización”, dijo.



En el evento con centenares de militantes y dirigentes morenistas como Dolores Padierna y el senador Gabriel García, el presidente del partido oficialista en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, explicó que la meta en esa entidad es sumar a un millón de afiliados y luego cada uno convenza a cuatro más.



“Lo que les queremos pedir no solo es que tengan su credencial y ya, queremos pedirles que convenzan a cuatro más porque, miren, en la Ciudad de México queremos llegar a convencer a un millón de personas que sean defensor y defensora de la 4T, y que ese millón de personas nos ayuden a convencer a otros cuatro porque en 2024 queremos 4 millones… vamos a dedicarnos de aquí al próximo mes de marzo a esto”, convocó.

Mario Delgado también aprovechó los ánimos exacerbados de la militancia para criticar y llamar “huevón” al expresidente Vicente Fox por el gusnajuatense pidió que se eliminen los programas sociales y le devuelvan a los expresidentes sus “pensiones millonarias”.

“Él si era un viejo huevon porque se dedicó a vivir a costa del erario”, señaló.

Va nota: Acusa Delgado “contradicción” del INE al poner mordaza a AMLO

Para el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, “hay una gran contradicción del INE” al limitar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de la senadora Xóchilt Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, mientras a ella se le permite atacar al mandatario federal; dijo que alistan impugnaciones sobre algunos puntos de las medidas del instituto, que llamó “prietos en el arroz”.

Entrevistado después de dar este viernes el banderazo a la campaña de “Credencialización de la Cuarta Transformación” en la Alcaldía Cuauhtémoc, Delgado fue cuestionado si ve riesgo de que las autoridades electorales sancionen al presidente López Obrador por hablar en su mañanera de hoy de Xóchilt Gálvez, pese a las restricciones que le impusieron de no hablar de temas electorales.

“No porque hay una gran contradicción en lo que plantea el INE, que incluso va en contra de nuestra Constitución. El presidente se está refiriendo a una servidora pública y el presidente es un servidor público y entonces no puede haber un trato discriminatorio que un servidor público no pueda hablar de una servidora pública, y esa servidora pública sí pueda hablar de este servidor público porque entonces estaríamos en una acto claramente discriminatorio y en un acto de censura”, dijo.

Foto: Morena

Delgado argumentó que al presidente López Obrador sólo se le puede prohibir hablar de Xóchitl Gálvez y de los otros aspirantes presidenciales de la oposición si ellos dejan de ser servidores públicos, tal como renunciaron las corcholatas de Morena sus cargos en el gobierno y otros pidieron licencia al Congreso.

-¿Van a tomar alguna medida legal frente a estas decisiones del INE? -cuestionó la prensa.

“Vamos a impugnar algunas de las disposiciones establecidas por el INE, aunque quiero reiterar que en términos generales me parece muy favorable que hayan decidido regular este proceso que había iniciado Morena y que siempre dijimos que estaba apegado a la ley porque era un proceso absolutamente interno.

“Entonces, hay partes muy favorables, digamos la gran mayoría de las disposiciones establecidas son favorables porque así lo veníamos haciendo nosotros en Morena, sin embargo sí se les fueron dos, tres prietos en el arroz”, dijo.