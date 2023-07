El Frente Amplio por México simplifica su plataforma

El Comité Organizador simplificó el registro de las firmas de apoyo ciudadano a los aspirantes para ser la o el responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), luego de las fallas que se registraron durante toda la primera semana en la que se abrió el sitio web.

Mediante un comunicado, el comité reiteró que las fallas se debieron a que se rebasó la capacidad de la plataforma ante la demanda de usuarios para ingresar y registrarse al mismo tiempo y dio a conocer el nuevo link: https://frenteampliopormexico.org.mx/RegistroUniversal, que simplifica el proceso de inscripción.

“El interés ciudadano por participar en este proceso inédito para seleccionar a la persona que encabece el Frente Amplio por México ha sido muy grande. Los cientos de miles de solicitudes simultáneas nos llevaron a mejorar el procedimiento. A partir de hoy, el registro en la plataforma y para otorgar simpatías a las y los aspirantes es más ágil y se está regularizando”, señalan en el documento.

Por ello, señalaron que a partir de este lunes el registro tanto de firmas de apoyo como para formar parte del padrón y participar en la consulta nacional, será más fácil y amable con la ciudadanía.

El comité informó a la ciudadanía que, si no completaron su registro, no será necesario volver a hacerlo. Foto: Cuartoscuro

“A partir de hoy, el proceso para registro y otorgamiento de simpatías en la plataforma del Frente Amplio por México ha quedado simplificado”, señalaron a través de sus redes sociales.

El comité informó a la ciudadanía que, si no completaron su registro, no será necesario volver a hacerlo; en caso de no haber iniciado algún trámite ya lo pueden hacer; en caso de que el registro haya quedado inconcluso, deberán esperar la recepción de un mail que dará instrucciones de los pasos a seguir y también da instrucciones para el registro de connacionales residentes en el extranjero.

Algunos aspirantes al proceso interno del frente opositor, entre ellos Santiago Creel, Jorge Luis Preciado y Francisco García Cabeza de Vaca, se quejaron de las fallas en la Plataforma que impedía el registro de firmas de apoyo.

Luego del anuncio del comité, una de las primeras en anunciar la mejora de la plataforma, fue Xóchitl Gálvez, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la nueva liga para ingresar al sitio web.

“¡Ya está funcionando la plataforma para recolectar firmas! Con esta nueva liga, firmar es más sencillo. Regístrate y compártela con tus familiares y amigos que creen que debo encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico.¡#FírmaleX!” , publicó en sus redes sociales la senadora.

También Santiago Creel, dio a conocer el anuncio del Comité Organizador. Previo al anuncio, el priista Enrique de la Madrid, convocó a sus simpatizantes a inscribirse primero en su página personal y de ahí se les orientará para su registro en la plataforma.