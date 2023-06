Claudia Sheinbaum: el poder debe estar al servicio de la gente, no puede haber regresiones

Durante su reunión con la población de San Luis Río Colorado, Claudia Sheinbaum, aseguró que seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y recorrerá, al igual que sus compañeros, todos los estados de la República Mexicana para informar sobre los avances de la 4T.

Pidió a la población reflexionar sobre la Cuarta Transformación de la vida pública del país durante estos encuentros con la población y aseguró que ya habrá tiempo para que se hagan propuestas, debido a que la Ley Electoral impide que se haga cualquier tipo de promesa antes de que inicie el proceso electoral.

"Por lo pronto hay que seguir difundiendo lo que representa la 4T".

El país debe conservar sus convicciones

Recordó las etapas de la Independencia, la Reforma y la Revolución como las transformaciones previas que se han dado en el país antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

Indicó que este movimiento es pacífico y se ha construido alejado de las armas; separa el poder político de los intereses privados y se centra en beneficiar a las personas que menos tienen por medio del trabajo en el servicio público.

La exmandataria capitalina recordó los programas sociales como becas, el apoyo al campo, los fertilizantes gratuitos, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como obras de infraestructura como la renovación del Puerto de Guaymas, la generación de una industria sustentada por el litio o el impulso de las plantas solares.

"Yo dejé la jefatura de Gobierno hace algunos días y ahí siempre dije y es mi convicción; no solo se trata de programas y proyectos, sino de cuál es la convicción con la que uno gobierna, cuáles son las causas por las que luchamos".

Es el momento de luchar

Aseguró que a un año de que el presidente deje su cargo, la gente no debe olvidar los procesos históricos que llevaron a este momento. Al respecto mencionó el desafuero, el presunto fraude en 2006, el plantón de López Obrador en Paseo de la Reforma, la compra de votos en 2012 y finalmente la elección de 2018. Aseguró que en las elecciones que llevaron a AMLO al poder, la gente dijo alto al saqueo, a la mentira y a la corrupción.

Dijo que la Tenemos que seguir luchando por lo que significan los valores de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A esto sumó que se debe seguir la norma de que el servicio público solamente vale si se usa para el beneficio de los demás.

"El presidente inventó una fórmula que se llama austeridad republicana".

Las mujeres pueden ser lo que quieran ser

La exjefa de Gobierno de la CDMX aseguró que las mujeres tienen derecho a trabajar fuera de casa y seguir sus sueños, pese a sus responsabilidades familiares.

"Podemos ser ingenieras, yo estudié Física, había al rededor de cinco mujeres en el salón donde había 40".

Destacó que el sexo femenino tiene la posibilidad de llegar a los espacios que históricamente le fueron cerrados. Defendió además a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, la cual ha sido criticada por ser joven.