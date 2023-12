Clara Brugada: las puertas están abiertas para quienes busquen que la 4T avance en la CDMX y el país

La precandidata única de la coalición “Juntos Hacemos Historia” a la jefatura de gobierno, Clara Brugada aseguró que las puertas de su campaña están abiertas para todas aquellas personas que decidan sumarse, siempre y cuando, “reconozcan los objetivos que han sido transformar, mejorar y avanzar en la cuarta transformación aquí en la Ciudad de México”.

Lo anterior, en el marco de la conformación la Alianza Progresista por México (APM), integrada por expriistas quienes decidieron apoyar a Claudia Sheinbaum rumbo a la Presidencia de la República.

“A mí me parece que el proyecto de Claudia Sheinbaum cada vez sigue creciendo, avanzando, y el otro proyecto del frente opositor va de picada. Entonces es lógico que gente que sea transformadora, que quiera que México progrese, pues pueda sumarse”, expresó.

Mañana realizará un evento en Cuajimalpa. Foto: Especial

Al cuestionarle de manera particular si aceptaría a Adrián Rubalcava en su equipo, la exalcaldesa de Iztapalapa dejó en claro que “es el partido el que va recibiendo todas esas propuestas”.

No obstante, anunció que mañana realizará un evento en Cuajimalpa, alcaldía que dirige Rubalcava Suárez, “y seguramente mañana habrá noticias al respecto”.

Omar García Harfuch está de vacaciones

De igual forma tras cuestionarle sobre si era cierto que Omar García Harfuch, quien es integrante de su consejo asesor recibió amenazas de un grupo del crimen organizado, Brugada Molina negó que él o ella hayan sido intimidados. Refirió que cuando se es funcionario público es complicado tomar un descanso, y es por ello que, García Harfuch decidió tomarse unas vacaciones.

“Él ahorita está fuera porque son tiempos difíciles de diciembre y todo mundo aprovechó, sobre todo los que hemos sido funcionarios públicos, pues no tenemos tiempo y menos en el tema de seguridad. Él no había tenido tiempo de descansar y entonces él está de vacaciones y no tiene que ver nada con eso”, dijo.

A Ernestina Godoy le sobren ofertas de trabajo

Sobre el tema de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la morenista expuso que el Congreso de la Ciudad de México aún tiene tiempo para llevar a cabo este proceso.

Agregó que lo importante es “como este grupo del PRIAN se ha convertido en un veto para ella”, toda vez que “puso el dedo en la llaga, es decir, investigó uno de los temas o de los escándalos más grandes de corrupción en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, y ese es el fondo del asunto”.

Finalmente respecto a que si incluiría a Godoy Ramos en su gabinete en caso de ganar, refirió que “Ernestina es maravillosa, en cualquier lugar ella puede estar, es lo de menos a dónde se va a ir; le sobran ofertas y propuestas”.

Participa en conversatorio cultural

Previo a esta declaraciones, Clara Brugada participó en un conversatorio cultural con personas importantes de este sector.

En la colonia Juárez, señaló que “la cuarta transformación de la vida pública del país debe ir de la mano del mejor proyecto cultural transformador”.

“La izquierda y la cultura deben ser aliadas fundamentales… cualquier gobierno progresista debe tener como aliado fundamental el tema cultural”, puntualizó.

Destacó que el se debe preparar el “mejor proyecto cultural para esta Ciudad de México y entender por cultura, la diversidad”.

“Cultura no es lo que piense el gobernarte sino la multitud de expresiones, desde los pueblos originarios hasta la expresión cultural en las calles o grandes recintos culturales”, aclaró.